Hockey su pista serie A2

Pareggi per Rotellistica Camaiore (a Grosseto) e Sgs servizi Forte dei Marmi (in casa col Sarzana) nella terzultima giornata del campionato di serie A2 girone B di hockey su pista. Posticipata invece a domani Matera-Pumas Viareggio. Finisce 1-1 a Grosseto con il Camaiore raggiunto nel finale dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo (1-0 di Matteo Pardini) e non aver sfruttato ben due tiri diretti e altrettante superiorità numeriche nella ripresa. Il pareggio subito nel finale suona come una beffa per la formazione versiliese. Pareggio per 4-4 (primo tempo 1-1) combattuto con rimonta finale del Sgs Forte (in rete con Ballestero 2, Lombardi e Borgo) contro il Sarzana.

Questi gli altri risultati della giornata di serie A2: Salerno-Giovinazzo 1-3, Follonica-Castiglione 2-4.

Classifica: Giovinazzo 42 punti; Castiglione 34; Pumas 28; Sarzana 21; Sgs Forte 20; Camaiore 19; Matera e Salerno 16; Follonica 13; Grosseto 9.

Campionato femminile. Questi i risultati della nona giornata: Modena-Forte 0-3. Classifica: Matera e Scandiano 12; Valdagno 9; Forte 6; Modena 0. Serie B girone E, 13ma giornata: Forte-Grosseto 7-7, Prato-Cgc 10-1; riposava Pumas.

Classifica: Prato 30, Castiglione 24, Pumas 20, Cgc 15, Camaiore 14, Forte e Grosseto 5.

G.A.