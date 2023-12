Hockey su pista. Coppa Italia di A2. Cgc conquista il girone

VERSILIA

Il girone C di coppa Italia, vinto dal Cgc Viareggio, ha visto Rotellistica Camaiore, Pumas e Forte dei Marmi piazzarsi nell’ordine alle spalle dei bianconeri, mentre il Sarzana ha chiuso al quinto posto. Note positive, per motivi diversi, per tutte le formazioni locali.

La Rotellistica di Alberto Orlandi ha inseguito fino all’ultima giornata la possibilità di superare il Cgc. Fatali ai bluamaranto le sconfitte nelle ultime due giornate, a Forte dei Marmi e nel ritorno casalingo contro i bianconeri, nel quale non è bastato giocare in casa e avere due risultati su tre a disposizione. Note comunque positive per il Camaiore che ha fatto vedere un gioco brillante e che ha i mezzi per ben figurare nel girone B della serie A2. Miglior realizzatore l’argentino Alonso (13).

La Pumas di Mirko Bertolucci chiude al terzo posto subito dietro le due favorite (per organici ed esperienza). Gli elogi unanimi per il giovane gruppo viareggino fanno ipotizzare che anche nel campionato la squadra sappia farsi valere, anche se non sarà facile ripetere, complice un più elevato, livello medio delle partecipanti, il terzo posto di un anno fa. I margini di miglioramento sono però notevoli. Miglior realizzatore rossoverde Michele Pesavento (10).

Il Forte dei Marmi di Roger Molina, pur avendo, in quanto seconda squadra, principalmente l’obiettivo di valorizzare i propri giovani, ha disputato un buon girone, mettendo in difficoltà il Cgc e battendo il Camaiore. Miglior realizzatore il giovanissimo (classe 2005) Tommaso Giovannelli (9 reti).

Il campionato di serie A2 inizierà il 6 gennaio per Pumas (alle 18 a Castiglione) e Rotellistica camaiore (alle 21 in casa contro il Sarzana; domenica 7 alle 18 si gioca Forte dei Marmi-Prato. G.A.