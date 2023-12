HocKey su pista. Bertolucci soddisfatto del poker al Grosseto, ma avverte: "Vietato abbassare la guardia»

FORTE DEI MARMI

Battendo per 4-2 un coriaceo Grosseto il Centro Porsche Forte dei Marmi chiude il 2023 in testa alla classifica della serie A1 insieme al Trissino, con la possibilità di diventare campione d’inverno il 4 gennaio quando recupererà la partita di Monza. Con i brianzoli ai rossoblu basterà un pareggio per staccare i campioni d’Italia e diventare anche la testa di serie numero uno di coppa Italia. In caso di sconfitta sarebbero invece i vicentini a superare i versiliesi grazie alla vittoria nello scontro diretto. Tornando alla partita interna contro un Grosseto che si è confermato squadra ben messa in pista e mai doma, il successo dei padroni di casa è certamente legittimo visto che Ambrosio e compagni hanno costruito ancora una volta numerose nitide palle-gol che hanno esaltato un Català, migliore fra i suoi, che ha neutralizzato anche due tiri piazzati ed è stato salvato in due occasioni da palo e traversa. Alessandro Bertolucci, tecnico del Forte dei Marmi, commenta così: "È stata una partita che poteva essere una trappola per noi. C’è stato un abbassamento di concentrazione contro un avversario complicato che ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo, dopo essere andati in svantaggio, abbiamo reagito, spinto di più, cambiato marcia e raccolto i frutti del nostro sforzo. Ora avremo qualche giorno di riposo per il Natale, poi inizieremo a preparare la seconda parte della stagione". La serie A1 riprenderà, a parte il recupero del Forte dei Marmi, sabato 6 e domenica 7 gennaio. Al momento gli abbinamenti dei quarti di coppa Italia (partita unica in casa della meglio piazzata) sarebbero: Trissino-Montebello, Forte-Grosseto, Follonica-Valdagno, Sarzana-Lodi.

G.A.