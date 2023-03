Hockey su pista

VERSILIA

Nel fine settimana si sono giocate Montebello-Montecchio 4–2 e Trissino-Sandrigo 8-3, valevoli per la 24^ giornata di A1 che terminerà il 5 aprile con Bassano-Grosseto. Domani invece prosegue la 25^, iniziata con Sandrigo-Valdagno 3-2, e che si concluderà il 1 aprile con Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto.

Programma di domani: Cgc Viareggio-Trissino, Sarzana-Gds Forte dei Marmi, Vercelli-Lodi e Montecchio Monza. Ferme le formazioni locali di serie A2, nel campionato femminile (7a giornata) Forte dei Marmi-Scandiano 0-3, mentre la coppa Italia in rosa è andata al Matera (5-2 in finale sul Valdagno). Risultati del ritorno dei quarti di Wse Cup: Braga-Igualada 6–3 dts (totale 8-7), Lleida-Bassano 8-2 dopo rigori (9-4), Coutras-Caldes 5-3 (8-6), Follonica-Voltregà 5-3 (7-8). Nessuna italiana in final four: Braga, Lleida, Coutras, Voltregà.

G.A.