Hockey su pista

Inedita collocazione per la chiusura di regular season del Gds Impianti Forte dei Marmi. La squadra di De Gerone ospita al Palaforte alle 18, nel posticipo della 26ma giornata, il fanalino di coda Montecchio Precalcino, che pure nella gara di andata aveva sconfitto i rossoblu per 3-2. Oltre alle esigenze di classifica quindi, Gnata e compagni puntano alla vittoria anche per cancellare una delle pagine più deludenti della propria regular season. In comune le due formazioni hanno ben tre avvicendamenti in panchina. Se in casa Gds Forte si è passati da Gual e Molina a De Gerone, il Montecchio, partito con il tecnico della promozione Zonta, ha proseguito con Mendo che si è dimesso poco prima della pausa di Pasqua e il cui posto è stato preso dal tecnico delle giovanili Zarantonello. Sarà lui a doversi giocare la salvezza con Sandrigo, Cgc e Montebello nei play out che inizieranno sabato 22. La rosa dei biancoverdi può contare sul portiere spagnolo Martinez e sugli argentini Vega e Posito, migliori realizzatori con 24 e 21 reti. Ci sono poi l’esperto Campagnolo, Manuel Mir e i viareggini Matteo Cardella e Ernest Cinquini per un organico decisamente buono e da non sottovalutare. Passando al Gds Impianti, la conclusione dell’esperienza in Champions ha lasciato l’amaro in bocca a tutti. In campionato c’è quindi la volontà di portare a casa i tre punti e, con essi, il miglior piazzamento possibile. Attualmente la squadra di de Gerone occupa la quarta posizione appaiata al Grosseto con 45 punti.

G.A.