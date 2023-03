Hockey su pista

A una giornata (la 26ma) e tre recuperi (Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto di domani; Bassano-Grosseto del 5 aprile) dalla fine della regular season la serie A1 di hockey ha già espresso alcuni verdetti, primo fra tutti il primato del Trissino che viaggia a +14 rispetto al Lodi secondo. Al momento accederebbero direttamente ai play off scudetto Trissino (62), Lodi (48), Sarzana (46), Gds Forte (45), Follonica (44), Grosseto (39). I preliminari sarebbero Bassano (38)-Monza (28) e Vercelli (38)-Valdagno (31), mentre già sicuri partecipanti ai play out, con metà dei punti conquistati in regular season, sono Sandrigo (23), Cgc (18) Montebello (14) e Montecchio (12).

Oltre al miglior attacco (163 reti fatte, 65 in più del Grosseto, secondo), praticamente certa la vittoria di un trissinese nella classifica dei marcatori guidata da Giulio Cocco (43 reti) e Mendez (39), entrambi militanti nella squadra del viareggino Alessandro Bertolucci. Terzo è Tamborindegui (Monza) a 30. Barozzi (Follonica) e Grimalt (Lodi) sono i portieri meno battuti (-61). Per quanto riguarda le formazioni locali, il Gds Forte dei Marmi ha il terzo attacco (+92) e la quarta difesa (-65, come il Trissino).

Migliori realizzatori Torner (23), Ambrosio (21). Miglior suggeritore Gual (14). Peggior attacco (+58 come Montebello e Montecchio) e 12ma difesa (-97) per il Cgc i cui migliori realizzatori sono Moyano (17), Patricio Ipinazar e D’Anna (13). Ipinazar è il miglior assist-man bianconero. Conclusa, con le partite del 15 e 16 aprile la regular season, prenderanno il via i play off.

Il 19 e 22 si comincia con il preliminare fra le squadre piazzate dalla settima alla decima posizione, seguito dai quarti (26 e 29 aprile, 3 maggio), semifinali (10, 13, 17, 20 e 24 maggio) e finali (27 maggio, 1, 3, 7 e 10 giugno). Le date potrebbero subire alcune variazioni. I play out salvezza (girone all’italiana con le ultime quattro della regular season, due delle quali retrocederanno in A2) inizieranno il 22 aprile.

G.A.