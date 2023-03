Hockey serie A2 La Pumas vince il derby Il campionato riprenderà il primo aprile

Anche il calendario della serie A2 di hockey è stato modificato per lo spostamento della coppa Italia. Per il girone B l’undicesima giornata è iniziata sabato 18 e si concluderà addirittura il 25 aprile con Giovinazzo-Camaiore. Si sono giocate regolarmente sabato 18 Grosseto-Matera 5–9 e Grosseto-Follonica 2-3, seguite domenica 19 da Sarzana-Castiglione 7-4, mentre il derby Sgs Servizi Forte-Pumas Farmaè, disputato martedì, si è concluso 5-6 (primo tempo 1-1) con reti di Lombardi e Poletti 2, Borgo (Forte); Pesavento e Mirko Bertolucci (nella foto) 2, Rugani, Cardelli (Pumas). Classifica: Giovinazzo 26; Castiglione 25; Pumas 22; Sgs Forte 18; Sarzana 14; Camaiore 13; Matera 9; Follonica 8; Grosseto e Salerno 7. Il torneo cadetto, fermo nel fine settimana, riprenderà il primo aprile con la 12a giornata, si fermerà per la Pasqua e ripartirà per la volata finale dal 15 aprile per concludersi, salvo imprevisti, il 20 maggio.

Serie B girone E, 8a giornata: Prato-Pumas 6-1, Camaiore-Cgc 6-1, Castiglione-Grosseto 11-2; riposava Forte dei Marmi. Classifica: Castiglione e Prato 18; Camaiore 11; Cgc 9; Pumas 9; Grosseto 4; Forte 1.