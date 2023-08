Hockey, la fine di un’era Chiude la pista dell’Àncora

"La fine di un’era". Queste le accorate parole affidate da Mirko Bertolucci ai social per comunicare la chiusura della pista del circolo Ancora al rione Terminetto che sarà trasformata nell’ennesimo campo di calcetto. Il campione viareggino, allenatore della Pumas che ha utilizzato l’impianto fino a pochi mesi fa con i suoi ragazzi – anche nei mesi invernali come accadeva nell’hockey pionieristico di tanti anni fa – ha sottolineato che quella dell’Ancora era praticamente l’ultima pista di pattinaggio all’aperto rimasta in uso a Viareggio.

Una a una sono sparite tutte, da quella dei canottieri Berchielli sul lungo molo, alla pista dei Fiori alla Migliarina; dal Pino sul Tetto nella pineta di Ponente, dove hockey e pattinaggio viareggini sono diventati adulti, a quella del centro Polo a quella di fianco alla chiesa di Sant’Antonio, anch’essa in via di trasformazione e chiusa da tempo.

Resta, ma da ristrutturare, quella del Centro Vasco Zappelli. Da anni si parla, anche a livello nazionale, di costruire, dove possibile, una pista all’aperto nelle vicinanze dei palasport di cui potrebbero utilizzare spogliatoi e servizi (a Forte dei Marmi c’è da anni un progetto in merito), ma le chiusure sono molto più numerose e rapide della nuove aperture.

Mirko Bertolucci, in attesa di partire con il progetto a Torre del Lago, ha utilizzato negli ultimi anni la pista dell’Ancora sulla quale centinaia di hockeysti in passato hanno imparato a pattinare; innumerevoli anche i tornei estivi ‘sotto le stelle’ con campioni e appassionati e per alcuni anni lui e il fratello Alessandro avevano anche gestito la pizzeria annessa. Ora siamo anche qui ai titoli di coda e se è vero che lo spazio sarà ancora dedicato a uno sport, resta il rammarico per quelle rotelle, quelle stecche e quelle palline che ormai se ne sono andate per sempre.

