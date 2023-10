Hockey Il Forte strapazza il Giovinazzo

FORTE DEI MARMI

11

GIOVINAZZO

5

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini El., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi, Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

INDECO AFP GIOVINAZZO: Dangelico (Calabrese), Dilillo, Cannato, De Bari, Turturro, Le Berre, Colamaria, Mura, Clavel. All. Marzella.

Arbitri: Righetti di Sarzana e Moretti di Follonica.

Marcatori: Ambrosio 6’49"; Mura 17’03"; Gil 18’32"; Ambrosio 19’30"; Mura 22’06" del primo tempo. Ambrosio 1’06"; Mura 2’04"; Gil 5’29"; Le Berre 6’41"; Torner 7’00"; Mura 7’51"; Compagno 12’15"; Ambrosio 15’14"; Gil 18’39"; Ambrosio 20’44"; Torner 24’24" del secondo tempo.

Note. Pubblico: 500 circa. Espulsi: Mora e Colamaria 2’ + 2’; Galbas, Gil, Dilillo per 2’.

FORTE DEI MARMI - Vince sul Giovinazzo(11-5 primo tempo 3-2), prendendo il largo nella ripresa e resta a punteggio pieno il Centro Porsche Forte dei Marmi. Squadre al completo e buon pubblico con 10 stoici tifosi pugliesi. Inizio subito su ritmi elevati e qualche spigolosità. Padroni di casa più volte vicino alla rete con azioni manovrate che passano al 6’ grazie al tiro dalla distanza di Ambrosio. Il raddoppio non arriva nonostante le molte occasioni e gli ospiti pareggiano con una conclusione di Mura dal limite (17’). Passa un minuto e Gil riporta avanti il Forte con un tiro da posizione angolata e poco dopo Ambrosio cala il tris con una girata in area. La squadra di Marzella non si arrende: al 21’ viene espulso Galbas, Mura mette fuori il tiro diretto, ma segna in superiorità numerica dal limite. Nonostante il predominio territoriale e le tante occasioni all’attivo, rossoblu al riposo con il minimo vantaggio. Nella ripresa i rossoblu bombardano la porta di Dangelico, colpiscono 4 fra pali e traverse e segnano con Ambrosio (3), Gil e Torner (2), Compagno. Mura (2) e Le Berre tengono in corsa fino a metà secondo tempo la squadra di Marzella che alla distanza cede al superiore tasso tecnico dei versiiesi.

Altri risultati della quarta giornata di A1: Sandrigo-Monza 4-1, Lodi-Breganze 4-0, Grosseto-Follonica 3-2. Oggi alle 18: Bassano-Valdagno, Trissino-Sarzana, Montebello-Vercelli. Classifica: Forte, Grosseto, Sarzana 9; Trissino 7; Montebello 6; Valdagno, Monza, Sandrigo, Lodi 4; Bassano, Vercelli 3; Giovinazzo, Breganze 0. Coppa Italia A2, girone C: Sarzana-Cgc 4-13. Forte-Pumas rinviata a martedì 7 novembre; riposava Camaiore.

G.A.