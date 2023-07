Hochey su pista. Svelati i calendari della serie A2 Gli impegni di Cgc e Pumas

VERSILIA

Sarà una stagione di A2 intensa per le quattro formazioni locali inserite nel gruppo C di coppa Italia e nel B di campionato. Cgc e Pumas Viareggio, Rotellistica Camaiore e la seconda squadra del Forte dei Marmi, si propongono come protagoniste già a partire dalla coppa Italia che prenderà il via il 14 ottobre. Nel gruppo C insieme alle formazioni locali ci sarà la seconda squadra del Sarzana. Prima giornata Camaiore-Sarzana, Cgc-Pumas; riposa Forte. 2a (2110): Pumas-Camaiore, Forte-Cgc. 3a (2810) Forte-Pumas, Sarzana-Cgc; riposa Camaiore; 4a (411) Camaiore-Forte, Pumas-sarzana; riposa Cgc. 5a (1111) Cgc-Camaiore, Forte-Sarzana; riposa Pumas. Ritorno 18 e 25 novembre, 2, 9, 16 dicembre. Il campionato inizierà il 6 gennaio 2024 con questo programma: Castiglione-Pumas, Camaiore-Sarzana, Cgc-Salerno, Forte-Prato, Matera-Follonica. La 2a giornata (131) propone il derby Pumas-Cgc, Salerno-Camaiore e Sarzana-Forte. Alla 3a (201) derby Camaiore-Pumas, oltre a Cgc-Follonica e Matera-Forte. 4a (271) Pumas-Salerno, Prato-Cgc, Forte-Castiglione, Follonica-Camaiore. 5a (32) derby Cgc-Forte, Pumas-Sarzana, Camaiore-Prato. 6a (102) derby Forte-Camaiore, Follonica-Pumas, Matera-Cgc. 7a (172) Salerno-Forte, Pumas-Prato, Camaiore-Matera, Cgc-Castiglione. 8a (242) Forte-Pumas, Castiglione-Camaiore, Cgc-Sarzana. 9a (23) Camaiore-Cgc, Pumas-Matera, Follonica-Forte. Ritorno dal 9 marzo al 18 maggio. Il Cgc gioca le partite interne al Palabarsacchi il sabato alle 21; Camaiore e Pumas il sabato alle 20,45 rispettivamente al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore e alla palestra Dorando Pietri di Viareggio; Forte dei Marmi la domenica alle 18 al Palaforte. G.A.