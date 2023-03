Grande prova del Gds Forte Prima va sotto poi vince

Forte dei Marmi

Sta un po’ stretto al Gds Impianti Fo dei Marmi il 3-2 finale con cui la formazione versiliese ha espugnato la pista di Sandrigo e ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive di campionato, intervallate dai due pareggi di Champions League. Benchè privi di Gual, ma con un Illuzzi nella veste di grande rifinitore i rossoblu hanno sempre gestito la partita, anche quando nei minuti finali del primo tempo, sono andati in svantaggio ed hanno chiuso la frazione in inferiorità numerica. Ribaltato il punteggio in pochi secondi nei primi minuti del secondo tempo, pur senza mai allungare Gil e compagni hanno gestito con autorevolezza gioco e risultato. Soddisfatto l’allenatore Roger Molina: "Siamo contentissimi per questa vittoria. Abbiamo rimontato il risultato in una partita in cui eravamo andati meritatamente in vantaggio e nella quale non meritavamo di andare al riposo in svantaggio. Siamo stati molto bravi a non perdere la testa e a rimontare di nuovo, stavolta definitivamente portando a casa una vittoria meritata in cui forse abbiamo sofferto un po’ troppo. Comunque è anche vero che vincere soffrendo fa unire la squadra. E poi siamo stati bravi a gestire quasi sempre il gioco. È una vittoria che certamente farà piacere ai tifosi e alla società oltre che a noi e arriva in un momento molto importante".

Rispetto ad altri successi con margine ridotto, stavolta il Gds Forte è piaciuto proprio quando si è trovato, nella ripresa, a dover gestire un solo gol di scarto. Per oltre venti minuti la squadra ha tenuto testa con ordine e senza sbandamenti ai tentativi dei padroni di casa di pareggiare. Con un po’ più di precisione e fortuna (due traverse e un palo colpiti) e senza le grandi parate di Català il risultato avrebbe potuto assumere un’altra dimensione.

G.A.