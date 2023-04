Grande impresa dell’Upc ad Arezzo Attesa per Vp Volley e Discobolo

Impresa fenomenale dell’Unione Pallavolo Camaiorese nei playoff della serie C di pallavolo maschile. I biancoblù erano chiamati a una partita da dentro o fuori contro Arezzo e si sono resi protagonisti di una rimonta mozzafiato. E ferve l’attesa per i match del Vp Volley (serie C femminile) e del Discobolo (serie D femminile). Nei campionati di basket, si chiude con una dura sconfitta il girone della Pallacanestro Femminile Viareggio. Cade anche il Versilia contro la schiacciasassi Carrara.

Volley. La copertina è tutta per l’Upc che al ‘Maccagnolo’ di Arezzo ha fatto fuoco e fiamme. I camaioresi, nella sfida d’andata, erano stati messi ko in casa in soli tre set. Sul parquet aretino, dunque, tutto pareva apparecchiato per l’uscita di scena dei biancoblù dai playoff, E invece, dopo un primo set approcciato male, l’Upc ha iniziato a macinare gioco e punti, rimontando gli avversari e strappando con le unghie il golden set decisivo per il passaggio del turno. Anche nel rush finale i camaioresi non hanno tremato, guadagnandosi con un’impresa incredibile il pass per la seconda fase dei playoff grazie all’1-3 finale (25-21, 16-25, 18-25, 22-25, #12-15). Sempre in serie C, ma sul versante femminile, torna in campo dopo aver stravinto la regular season il Vp Volley: le seravezzine saranno impegnate in casa, oggi alle 18, contro il Carpe Diem Firenze, che nella prima giornata delle finali playoff si è arreso in casa al Quarrata. In serie D, dopo la vittoria esterna la Jenco torna al ‘Piaggia’ dove stasera alle 21 ospita Porcari, già battuto all’andata.

Basket. Si è chiusa con una sconfitta la seconda fase del campionato di serie C femminile per la Pfv: le viareggine hanno alzato bandiera bianca in casa contro Firenze per 47-80. In Promozione maschile, invece, nella 2ª giornata della fase orologio il Versilia è caduto in casa 55-64 con Carrara. Ieri sera la 3ª giornata, in casa con Piombino.

RedViar