Gli under 14 viareggini in trionfo

Si è concluso il Torneo Carnevale di basket giovanile organizzato dal Vela Viareggio con 26 squadre provenienti da tutta Italia. Enorme successo di pubblico con i molti parenti dei vari ragazzi giunti assieme a loro da ogni parte della penisola. Bella l’atmosfera e apprezzabilissima la pallacanestro messa in mostra da tutti quanti i ragazzi. Sei le categorie e, ovviamente, sei le squadre che si sono aggiudicate il torneo. Vediamole: per gli Aquilotti il Valsugana, per gli Esordienti il Perugia, per gli under 13 lo Jesi mentre per gli under 14 è stato il Vela (nella foto) ad aggiudicarsi il primo posto. Continuando vediamo l’Avellino per gli under 15, d una squadra di Angri per gli under 17.