Gli equipaggi della Classe Star tornano in acqua Ci sono il Trofeo Seven Stars e il Darling Star

Oggi e domani gli equipaggi della Classe Star ritornano a dare spettacolo nelle acque di Viareggio, campo di regata considerato ottimale e sulla quale si sono cimentati i migliori velisti di tutti i tempi. La Società Velica Viareggina, su delega della Federazione Italiana Vela e con la collaborazione del Club Nautico Versilia e del Circolo Velico Torre del Lago Puccini, organizza una nuova edizione del Trofeo Darling Star. Si svolgono anche il Trofeo Seven Stars Memorial Sergio Puosi voluto da Daniele e Davide Mugnaini, il Trofeo Bizzosastar di Alessandro Giachetti per ricordare Stefano Bettarini, il Trofeo Gemmasofia ideato da Marco Viti e il Trofeo Clan da Enrico Chieffi. Quattro le prove previste in questa edizione 2023 del Trofeo Darling Star che sarà ritenuto valido anche con una sola regata completata. Con quattro regate effettuate, invece, si potrà applicare uno scarto.