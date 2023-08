Gironi Eccellenza-Seconda: Torrelaghese a sorpresa in Versilia

Sono stati ufficializzati ieri i gironi del calcio dilettantistico e giovanile per la prossima stagione. Alla nutrita pattuglia versiliese che si presenterà ai nastri di partenza dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, la Lega Nazionale Dilettanti ha riservato parecchie conferme... ma pure qualche sorpresa: tra le ’nostre’, in particolare, la notizia di giornata è che la Torrelaghese non è stata inserita nel girone A del campionato di Prima Categoria, come era lecito supporre: i gialloviola giocheranno nel girone B, più orientato verso l’area del pisano. Una rivoluzione che strizza l’occhio... al Capezzano: la formazione di Riccardo Coli si è rinforzata parecchio per tentare l’assalto al campionato dopo la delusione della scorsa stagione. E nella divisione dei pani e dei pesci, assieme alla Torrelaghese nel girone B è finito il Sangiuliano, che almeno sulla carta avrebbe dovuto essere la principale avversaria del Capezzano.

Tra i pronostici confermati, invece, c’è quello relativo all’Eccellenza: il Siena non è finito nel girone B come 17ª squadra in sovrannumero, e dunque il campionato – come avevano previsto i bene informati – sarà strutturato su due gironi da 16 squadre.

Eccellenza. Girone A: Castelfiorentino, Cuiopelli, Fratres Perignano, Fucecchio, Geotermica, Lanciotti Campi, Massese, Montespertoli, Camaiore, Ponte Buggianese, Pro Livorno Sorgenti, River Pieve, Sporting Cecina, Tuttocuoio, Valdinievole Montecatini, Zenith Prato.

Promozione. Girone A: Settimello, Alleanza Giovanile, Larcianese, Casalguidi, Castelnuovo Garfagnana, Monsummano, Lampo Meridien, Luco, Lunigiana Pontremolese, Maliseti Seano, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Real Cerretese, San Piero a Sieve, San Marco Avenza, Viaccia, Viareggio (in foto l’allenatore Stefano Santini).

Prima Categoria. Girone A: Academy Porcari, Atletico Lucca, Pistoia, Capezzano Pianore, Città di Capannori, Corsagna, Corsanico, Folgor Marlia, Forte dei Marmi, Giovani Via Nova, Marginone, Mulazzo, Pescia, Romagnano, Serricciolo, Unione Tempio Chiazzano. Girone B: Atletico Etruria, Calci, Forcoli Valdera, Fornacette Casarosa, La Cella, Livorno 9, Montenero, Pecciolese, Ponsacco, San Frediano, San Giuliano, Sanromanese Valdarno, Selvatelle, Staffoli, Tirrenia, Torrelaghese.

Seconda Categoria. Girone A: Montignoso, Atletico Carrara dei Marmi, Carrarese Giovani, Filattierese, Fivizzanese, Lido di Camaiore, Massarosa, Monzone, Ospedalieri, Pontasserchio, Ponte delle Origini, Ricortola 1972, San Prospero Navacchio, San Vitale Candia, Sporting Camaiore, Villafranchese.

