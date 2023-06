Giovanili L’ultimo atto si gioca a Giovinazzo La Spv insegue il sogno scudetto under 23

L’ultimo fine settimana dedicato alle finali nazionali giovanili è a Giovinazzo, dove verrà assegnato, da ogg a domenica 18, il primo titolo della categoria under 23. Sette le squadre partecipanti (Spv Viareggio, Bassano, Giovinazzo, Correggio, Sarzana, Mirandola, Scandiano) e, conseguentemente, una formula diversa rispetto alle altre categorie: dopo un girone all’italiana con partite di sola andata in programma da giovedì a domenica mattina, nel pomeriggio la terza e la quarta daranno vita alla finale per il terzo posto, la prima e la seconda a quella per il titolo. Doppio impegno giovedì per la Spv di Alessandro Martini contro Scandiano (ore 13,30) e Mirandola (22); venerdì alle 11,45 Spv-Giovinazzo, sabato contro Sarzana (13,30) e Bassano (19,15) e domenica alle 12,30 Spv-Correggio. Tutte le partite saranno visibile in diretta sul canale Youtube fisrhockeypista. Nel fine settimana successivo si disputerà a Castiglione della Pescaia il trofeo regionale ‘Promote hockey’ (già trofeo delle regioni ‘Raul Micheli’). G.A.