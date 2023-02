Gioele Pierini ancora vittorioso La Metropolis festeggia con lui

Esordio molto positivo per la Palestra Metropolis di Viareggio, che grazie alla vittoria del pugile elite kg 71, Gioele Pierini (nella foto), bagna con una vittoria il battesimo pugilistico. Sul ring del Boxing Club Firenze, il pugile viareggino batte il campione in carica della regione Calabria, Scerbo e avanza nel prestigioso torneo Nepi. Tre riprese di ottimo pugilato per Giole, che nonostante gli ultimi giorni passati a riposo per un’influenza, non rinuncia al combattimento, meritando la vittoria.

Adesso per il pugile nostrano, arrivato a 23 incontri disputati, di cui 19 vinti, mancano gli ultimi due incontri e una volta arrivato a 25 passerà professionista, così come previsto dal regolamento della Federazione Pugilistica Italiana. Soddisfazione anche per il maestro Moriconi, che adesso si concentrerà per le prossime sfide dei ragazzi, sul ring di Firenze, dove il figlio d’arte Simone Kaludjerovic, categoria 63,5 kg affronterà un avversario molto ostico.

Intanto vanno avanti i lavori nel nuovo spazio della palestra Metropolis, dove la famiglia Pucci lavora giorno e notte per allestire la sala dedicata al pugilato e alla MMA, a breve sarà montato il ring regolamentale, in uno spazio totalmente dedicato agli sport da combattimento. L’inaugurazione è prevista per i primi di marzo.