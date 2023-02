Gil e Ambrosio sono tornati E il Forte scavalca due posizioni

A dimostrazione del grande equilibrio esistente nelle posizioni di rincalzo al Trissino nella classifica del massimo campionato di hockey su pista, i tre punti frutto della sofferta ma meritata vittoria contro il Grosseto (4-3) fanno guadagnare in una sola serata due posizioni al Gds Impianti Forte dei Marmi che sale al quinto posto con 36 punti, a due sole lunghezze dalla piazza d’onore, occupata da Lodi e Grosseto. Il tecnico Molina recuperava Gil e Ambrosio (entrambi in rete insieme alla doppietta di Rossi), ma non è stato facile avere la meglio sui maremmani, anche perchè nel secondo tempo, a causa di un risentimento muscolare, è stato tenuto in panchina Gual. Questo il commento del direttore sportivo rossoblu, Mirco De Gerone: "E’ stata una partita difficile, e lo si sapeva, contro una squadra che sta facendo molto bene e che è arrivata qui da seconda in classifica. Siamo in ripresa dopo tanti infortuni e i ragazzi hanno davvero messo il cuore in pista ed è grazie soprattutto al cuore che abbiamo superato questo difficile ostacolo. Era una partita che sapevamo determinante per il nostro cammino ed averla vinta ha una grande importanza per noi, anche a livello psicologico". E’ stata una gara molto fisica con il Grosseto che ha fatto un ampio uso dei blocchi, mai sanzionati dai direttori di gara che, anche in altre circostanze, non sono apparsi inappuntabili. Dei rossoblu è piaciuta la reattività nelle due volte che sono andati in svantaggio nel primo tempo e la capacità di soffrire nella ripresa per portare a casa la vittoria. Ora un’altra settimana difficile con la trasferta europea di Valongo, giovedì, e quella di Follonica, domenica: "Andiamo in Portogallo per la terza giornata di Champions League – conclude De Gerone – a cercare di gestire le forze perchè siamo ridotti ai minimi termini per infortuni e recuperi e poi ci aspetta un’altra partita molto dura a Follonica. Siamo in ripresa dopo tante vicissitudini legate alle indisponibilità, e siamo fiduciosi". Nel posticipo della 20ma giornata Trissino-Bassano 6-4.

G.A.