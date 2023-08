Gemignani torna al Cgc Illuzzi va al Sarzana

Nella seconda metà di agosto le squadre della serie A1 di hockey riprenderanno l’attività. Se molte formazioni hanno già gli organici definiti, ci sono ancora alcune pedine che si sono spostate o stanno per farlo, almeno stando ai si dice. In zona, il Cgc riavrà l’esperienza di Gemignani, lo scorso anno nella squadra di B, mentre in A1 si parla del possibile passaggio di Illuzzi dal Forte al Sarzana; il viareggino Matteo Cardella passa dal Montecchio al Grosseto, mentre Maldini lascia il Cgc per tornare a Follonica. Il Vercelli di Roberto Crudeli completa la rosa con il rientro di Maniero dal Dornbirn e l’arrivo di Stefani dallo Scandiano, mentre Zucchetti sembra diretto a Monza da cui parte, destinazione Barcelos, l’argentino Chambella. La porta del Valdagno sarà difesa da Bovo, ex Trissino dove approda Bruno Sgaria che farà coppia con Zampoli: la porta dei campioni d’Italia sarà quindi più che sicura. A proposito di Trissino, i vicentini completano la rosa con la promozione dei fratelli Giulio e Gioele Piccoli dalla formazione di A2. A Valdagno arriva anche Leonardo Diquigiovanni (Sandrigo). Il neopromosso Giovinazzo non avrà De Palma, che potrebbe proseguire l’attività nelle serie minori, e Santeramo, tornato a Matera. In serie A2 molto attivo il Modena con gli arrivi di Tudela e Cunegatti (Correggio), Christopher Bozzetto (Seregno), Ehimi, Diego e Mattia Vaccari (Scandiano). Infine Fiazza passa dal Lodi di B al Seregno. In A1 completato il quadro degli allenatori con tre sole novità: Tiago Sousa a Trissino al posto di Alessandro Bertolucci, che approda a Forte dei Marmi con Mirco De Gerone che torna direttore sportivo a tempo pieno. Il terzo nome nuovo è Mendo che passa dal Montecchio al Sandrigo al posto di Vanzo. Conferme per Bresciani (Lodi), De Rinaldis (Sarzana), Silva (Follonica), Achilli (Grosseto), Colamaria (Monza), Crudeli (Vercelli), Viterbo (Bassano), Chiarello (Valdagno), Montebello (Zini), Marzella (Giovinazzo) e Perea (Breganze).

G.A.