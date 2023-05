Gds Impianti alla prova del Lodi Una sfida che può valere la finale

FORTE DEI MARMI

Battendo per 5-3 in gara tre il Follonica il Gds Impianti Forte dei Marmi centra l’undicesima semifinale scudetto consecutiva. Da mercoledì prossimo si rinnova la sfida con il Lodi; stavolta in palio c’è l’accesso alla finale. Contro i maremmani il fattore-campo è stato ancora una volta, come sempre in questa stagione, determinante e, come in gara due, la vittoria di Gnata e compagni è apparsa meritata. Anche solo osservando i risultati, appare la crescita dei rossoblu che, nell’ultimo incontro, a parte uno sbandamento a cavallo dei due tempi sfruttato dai biancoazzurri per annullare il triplo svantaggio iniziale, hanno controllato a lungo il gioco.

Questo il commento dell’allenatore Mirco De Gerone: "Non posso che ringraziare i ragazzi che stanno facendo di tutto e di più per seguire le mie indicazioni. Dove poi non arriva la testa arriva il cuore. Poche volte ho avuto la possibilità di allenare una squadra con simili qualità e sono davvero molto contento per aver raggiunto questa semifinale. Credo che con il Follonica il divario rispetto a gara due sia stato più netto. Anche se ci siamo complicati un po’ le cose sul 3-0 e li abbiamo fatti rientrare in partita, penso che la nostra qualificazione sia del tutto meritata".

La sfida con il Lodi dei tanti ex, primo fra tutti l’allenatore Bresciani, è una costante di questa stagione in cui i lombardi hanno eliminato i rossoblu in coppa Italia: "Il Lodi l’abbiamo affrontato molte volte e in varie competizioni; è una squadra che ci ha messo sempre in difficoltà. Noi siamo in crescita e, pur senza nasconderci le insidie delle partite che ci attendono, fiduciosi". La semifinale con il Lodi prenderà il via mercoledì 10 al Palaforte e proseguirà sabato 13 e mercoledì 17 al Palacastellotti. Eventuale gara quattro di nuovo in Versilia sabato 20, mentre la bella sarebbe ancora in Lombardia mercoledì 24. Nelle stesse date si giocherà l’altra semifinale, Grosseto-Trissino.

G.A.