Gds Forte dei Marmi vola in semifinale Rossoblù convinti contro il Follonica

5

FOLLONICA

3

GDS IMPIANTI : Gnata (Ciupi), Cinquini El., Gual, Illuzzi, Torner, Ambrosio F., Rossi, Lombardi, Gil. All.: De Gerone.

GALILEO FOLLONICA: Barozzi (Maggi R.), Bracali, Banini D., Pagnini F., Banini F. Pagnini M., Bonarelli, Cancela, Montigel. All.: Silva S.

Arbitri: Fronte di Novara e Davoli di Modena.

Marcatori. Ambrosio 1’42; Gil 10’11”; Ambrosio 12’35”; Banini F. 22’24” del primo tempo. Cancela 1’53”; Banini D. 5’24”; Gil 7’33”; Gual 10’19” del secondo tempo.

Note. Pubblico: 500 circa con una ventina di tifosi ospiti. Nessuna espulsione; falli di squadra Follonica 9, Forte dei Marmi 7.

Battendo meritatamente il Follonica per 5-3 (primo tempo 3-1) il Gds Impianti Forte dei Marmi si qualifica per la semifinale scudetto contro il Lodi. La serie inizierà mercoledì 10 al Palaforte. Inizio veemente della squadra di De Gerone che passa al 1’ con un rasoterra di Ambrosio in area. Al 3’ lo stesso Ambrosio serve Gil il cui tiro colpisce il palo. Il Follonica prova a reagire e Davide Banini impegna Gnata da fuori (6’), ma sono i rossoblu ad allungare a metà frazione. Al 10’ Gil con una caparbia azione in area raddoppia e un minuto dopo fa centro ancora Ambrosio (con probabile deviazione di Montigel) da posizione angolata. Nella seconda parte del primo tempo il Follonica spinge maggiormente e impegna Gnata con alcune conclusioni da fuori. Al 22’ va in rete Francesco Banini che finalizza un contropiede iniziato da Marco Pagnini e la frazione si chiude con il Gds Forte a gestire il doppio vantaggio. Al 1’ Cancela sfrutta un assist di Francesco Banini da dietro porta e al 5’ Davide Banini pareggia su suggerimento di Marco Pagnini. Quest’ultimo sfiora la rete 1’ dopo (para Gnata). Al 7’ una micidiale ripartenza di Illuzzi viene finalizzata da Gil che riporta avanti i suoi. Passano tre minuti con continui capovolgimenti di fronte e il Gds Forte torna in doppio vantaggio grazie a una conclusione angolata di Gual dal limite (10’). Al 16’ grande parata di Barozzi su conclusione di Ambrosio. La squadra di Silva cerca di riportarsi sotto, a tratti assedia la retroguardia dei versiliesi che però tengono botta e, nel finale sriorano in almeno un pio di occasioni la sesta rete.A fine gara passerella finale dei rossoblu fra gli applausi del proprio pubblico.

G.A.