Gatti "blinda" la porta. E il Real FQ esce indenne

sporting TRESTINA

1

REAL FORTE querceta

1

SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Dottori, Bucci, Menghi, Contucci, Conti, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Marietti. (A disposizione: Pollini, Tosti, Lucchetti, Coppini, Giuliani, Bartolucci, Farneti, Soldani, Cardaioli). All. Davide Ciampelli.

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Gemmi, Masi, Ndiaye, Bucchioni, Giuliani, Flores Heatley, Podesta, Advillari. (A disposizione: Luci, Tognarelli, Dal Pino, Meucci, Lepri, Pegollo, Scarpa, Tomaselli, Gabrielli). All. Francesco Buglio.

Arbitro: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.

Reti: 5’ st Ndiaye (R), 13’ Contucci (S).

TRESTINA – Chissà per quanto tempo Davide Gatti ricorderà questa domenica. Due rigori parati in una partita è un’impresa che pochi possono vantare. Davide ci è riuscito, ipnotizzando a inizio gara Belli e poi, in pieno recupero, respingendo anche il tentativo di Di Nolfo e blindando l’1-1 finale. Se il Real Forte Querceta esce indenne dalla trasferta umbra sul campo dello Sporting Club Trestina, gran parte del merito va a questo giovane portiere che sta bruciando le tappe e si è preso meritatamente la copertina della giornata. Un punto importante, che allunga l’imbattibilità dei versiliesi, salita a quattro partite, e consente di fare un altro piccolo passo verso la salvezza. Non era facile, anche perché il Real Forte Querceta si è trovata di fronte una delle squadre più in forma del campionato (l’ultima sconfitta risale a metà novembre). Buglio ha di nuovo sorpreso tutti, con una formazione difficile da ipotizzare alla vigilia: panchina per i due senatori Tognarelli e Pegollo, spazio a Ndiaye e Flores Heatley. A centrocampo si rivede Bucchioni nell’inedita posizione di mezzala destra. Primo tempo combattuto e equilibrato, con le migliori occasioni per i padroni di casa: dopo pochi minuti, Gatti si fa trovare pronto su un tentativo di Tascini poi al 19’ l’episodio del primo rigore a favore del Trestina: dal dischetto di presenta Belli che incrocia, bravissimo Gatti a respingere. A inizio ripresa il Real Forte Querceta si ritrova avanti grazie a una rete in mischia di Ndiaye. Il vantaggio dura però una manciata di minuti perché il Trestina pareggia con Contucci. I versiliesi sbandano, Gatti si supera su Di Nolfo poi ringrazia il palo su una conclusione del neo entrato Farneti. Nel finale secondo rigore per gli umbri, causato da un ingenuo fallo di Ndiaye su Farneti. Cambia il rigorista (Di Nolfo) ma non l’esito: Gatti vive la sua domenica di gloria e trascina il Real Forte dei Marmi Querceta ad un prezioso pareggio.

Michele Nardini