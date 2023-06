Frabrizio Zucconi eletto presidente

Rinnovate le cariche biennali all’Asd Circolo Tennis Viareggio 1896, una delle società sportive più antiche dell’intera zona e uno dei circoli tennistici più longevi a livello nazionale che svolge la sua apprezzatissima attività nella struttura della Pineta di Ponente. Con la carica di presidente è stato nominato Fabrizio Zucconi che si avvarrà dell’apporto come vice di Alberto Baccelli. I consiglieri sono Luigi isola e Giuseppe Funel. Zucconi era già vice presidente nella precedente gestione mentre è stato riconfermato come presidente onorario Giorgio Fazzini, pioniere della racchetta a livello nazionale. Nel ruolo di direttore sportivo Gino Cerri che ha vinto tanti titoli italiani nei veterani categoria over 70. Novità per quanto riguarda anche l’aspetto tecnico. Con l’ingresso del maestro Francesco Bovecchi che dal mese di maggio entra a far parte dello staff come maestro FITP. Bovecchi ha lavorato benissimo in tanti circoli tennistici della Versilia. Il nuovo insegnante verrà affiancato dalla maestra Diana Giacometti che da molti anni lavora sulle nuove generazioni del Circolo tennis Viareggio e ha forgiato tanti tennisti in erba e non solo. Intanto sono iniziati i corsi della scuola estiva che proseguiranno sino alla fine di agosto. Contattare la segreteria del Ct Viareggio allo 0584 – 470.75.