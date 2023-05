Fra campo... e mercato: in Versilia c’è fermento

Mentre ancora si gioca... la testa di tanti è già alla programmazione della prossima stagione 202324 (quella sempre con 4 quote "under" in D e con sole 2 in Eccellenza e in Promozione).

Domenica c’è l’ultima giornata nel campionato di Serie D sia per il Real Forte Querceta sia per il Seravezza, entrambe ancora con possibilità (per quanto difficili) di rientrare nella griglia playoff piazzandosi al quinto posto nei rispettivi gironi (D ed E). Questa domenica 7 maggio inoltre in Versilia ci sarà la finale playoff del girone A di Prima categoria con Romagnano-Folgor Marlia (super-sfida tra bomber: l’apuano ’Beppe’ Bertuccelli contro il versiliese ’Gabri’ Ceciarini) alle ore 16 al Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta. E domenica scorsa in Prima invece s’è chiusa nel migliore dei modi l’annata del Corsanico che dopo aver cambiato la guida (Stefano Maffei al posto del dimissionario Lelio Biancalana) ha svoltato, centrando una salvezza miracolosa ottenuta nel playout col Migliarino con un pari in rimonta al 126’ su contestato rigore procurato dal subentrato Bruno Simonini e trasformato con chirurgica freddezza dal migliore in campo Marco Cipollini. Un’impresa nel nome degli indimenticati presidenti Alessandro Crovara e Bruno Palagi.

Trattative in corso. Molta curiosità c’è attorno agli sviluppi societari del Real FQ dove alla fine l’a.d. Alessandro Mussi potrebbe restare al suo posto (nella dirigenza pare rientrato a pieno Massimo Landi). Ma cosa farà Enrico Lenzi? Occhio poi al possibile interesse per un’avventura in Versilia da parte dell’attuale proprietà del Fratres Perignano e di Paolo Toccafondi (che ha appena ceduto il Livorno).

In Eccellenza il Camaiore, se deciderà di non andare avanti con Luca Polzella, potrebbe affidare la panchina bluamaranto a Pietro Cristiani (ex Tau) o al sogno di sempre Matteo Niccolai (ex Perignano e Pro Livorno).

In Promozione il Viareggio vuole continuare la scalata e per rinforzarsi sonda vari nomi: da Fabio Biagini del Camaiore a Manolo Benassi del Cenaia (dove intriga pure Alessandro Remedi) e davanti piacciono Francesco Della Pina del Romagnano e Giacomo Petracci del Pietrasanta.

Simone Ferro