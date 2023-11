Forza Real FQ, la zona salvezza è lontanissima

Come uscire da questa situazione? Lavoro, lavoro e un bell’aiuto dal mercato invernale. Il Real Forte Querceta ha poche altre soluzioni per salvare la stagione e mantenere la serie D. La sconfitta in casa del San Donato Tavarnelle ha confermato le lacune di un gruppo che fa fatica a imporsi in questa categoria. Neanche l’esperienza portata da Francesco Buglio e qualche correzione tattica rispetto al periodo Sena hanno invertito la rotta.

I numeri sono impietosi: quattro punti in nove partite, peggior attacco con sole cinque reti realizzate, ultimo posto in coabitazione con il Mobilieri Ponsacco e zona salvezza distante sei punti. Niente è compromesso, ma serve al più presto una svolta. L’ad Alessandro Mussi ha promesso che la società interverrà al più presto sul mercato, consegnando a Buglio giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Nel frattempo occorrerà limitare i danni, cercando di mettere in cascina qualche risultato utile.

"Siamo stati puniti da un eurogol" ha commentato Buglio al termine di San Donato Tavarnelle-Real Forte Querceta. Difficile dargli torto, la prodezza balistica di Gjana è di quelle che si vedono raramente anche in categorie superiori. Quello che non va è la fase offensiva. In novanta minuti il Real Forte Querceta ha prodotto un tiraccio dal limite di Podestà e una mischia a quindici minuti dalla fine, con Vanni e Lazzoni respinti dal muro avversario. Troppo poco. La sfida del GhiviBorgo aveva illuso, contro il San Donato Tavarnelle la squadra è ripiombata in una sterilità preoccupante. E domenica al ‘Necchi Balloni’ arriva una riposata Pianese, che non ha giocato il turno infrasettimanale (contro il Livorno) per decisione della procura di Siena, che ha preferito rinviare la gara a causa di un evento concomitante a Piancastagnaio (la sagra della castagna, ndr). "È una situazione assurda – commenta Alessandro Mussi – ci faremo sentire nelle sedi opportune".

