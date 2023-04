Forte, un pari di prestigio Saluta l’Europa a testa alta

FORTE DEI MARMI – Nonostante un buon pareggio (4-4, primo tempo 2-1) contro il Barcellona il Gds Impianti Fore dei Marmi termina il proprio girone di Champions League al terzo posto e iene eliminato. Per la squadra di De Gerone una prova decisamente positiva che fa ben sperare per gli ormai imminenti play off scudetto. Squadre al completo; fra i rossoblu è Bertozzi il secondo di Gnata. Pubblico delle grandi occasioni al Palaforte e tifo costante per i padroni di casa che iniziano in modo fulmineo e micidiale con un uno-due nei primi 2’: sblocca Cinquini al 1’ che devia al volo un assist di Gil e raddoppia Ambrosio che finalizza i area il suggerimento di Torner (2’). Il Barcellona accusa il colpo poi reagisce trovando però sula sua strada uno Gnata super. Al 4’ Rodrigues mette fuori il rigore assegnato per un fallo in area. Al 7’ azione personale di Pau Bargallò fermata da Gnata; al 9’ Rossi dal limite impegna Carles Grau. I rossoblu non si fanno schiacciare, ma i catalani accorciano all’11’ con una deviazione in area di Panadero su assist di Bargallò. Al 13’ Grau para il tiro di Illuzzi dal limite e al 16’ viene espulso Ambrosio. Gnata para il tiro diretto di Alabart e nella superiorità numerica degli ospiti si segnalano il tiro parato di Bargallò e il palo di Nunes Ristabilita la parità numerica si arriva alla fine della prima frazione senza altre grosse occasioni e con la squadra di De Gerone che gestisce bene il vantaggio.

La ripresa si apre con il gol di Ambrosio su assist di Gual (1’). Passa 1’ e Bargallò serve Marc Grau sul palo che non sbaglia. Barcellona in pressing, ma Forte dei Marmi che tiene bene e in contropiede si rende pericoloso con Ambrosio (5’) e Torner (6’). Al 10’ Ambrosio mette fuori il tiro diretto del decimo fallo ospite e al 12’ pareggia con una deviazione al volo in area. Lo stesso Rodrigues, ancora al volo, al 17’ fa 3-4, ma pochi secondi dopo Torner ristabilisce la parità riprendendo il tiro diretto paratogli da Carles Grau (espulso Rodrigues). Nel finale è la squadra di casa che cerca con maggior intensità la vittoria ma il risultato non cambia.

Il Gds Forte esce dalla Champions League avendo perso una sola partita su sei disputate. Nell’altra gara del gruppo C, Valongo-Lodi 2-1. Classifica finale: Barcellona 13 e Valongo 11 alla final eight; Gds Forte 9 e Lodi 0 eliminate.

G.A.