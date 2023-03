Forte, trasferta ostica A Sarzana sarà battaglia

Ultima partita decisamente ostica, prima della pausa di Pasqua, per il Gds Impianti Forte dei Marmi che è di scena sulla pista del Vecchio Mercato di Sarzana alle 20,45 per cercare di conquistare l’intera posta, tre punti che, almeno in parte, cancellerebbero la sconfitta interna (6-4) patita all’andata e che sarebbero molto importanti per la classifica. Di fronte, Gnata e compagni si trovano però una squadra che sta disputando una stagione superiore alle attese (terzo posto con 46 punti, 4 in più dei versiliesi) e che sulla propria pista da sempre concede poco a tutti.

Il ritorno di Paolo De Rinaldis, dopo i tanti tecnici viareggini, e il rinnovamento nella rosa ha portato a una crescita, tanto che i liguri sono già qualificati ai play off senza dover passare dai preliminari. Punti di forza sono i prodotti locali, dal portiere Simone Corona a Borsi (20 reti), da Francesco De Rinaldis a Perroni. Ci sono poi gli argentini Jeronimo Garcia (23), Ortiz e Alonso, l’ex Festa (20) e il giovane Tognacca. Il tutto assemblato da un tecnico che sa come far rendere al massimo i suoi atleti. Anche il Sarzana è reduce dall’impegno di Champions League in cui ha perso (2-4) in casa con il Trissino. Per quanto riguarda il Gds Forte, la buona prestazione fornita in Champions a Lodi fa ben sperare per il finale di stagione, anche se la discontinuità è sempre in agguato per la squadra di De Gerone. Il tecnico vicentino dovrebbe avere un Torner in migliori condizioni rispetto alla precedente partita e il resto dell’organico a disposizione. Sulla pista ligure ci si attende una conferma dall’accoppiata Gil-Ambrosio, spesso in rete nelle ultime giornate.

Stasera prosegue la 25ma, iniziata con Sandrigo-Valdagno 3-2. In pista, oltre alle formazioni locali, Vercelli-Lodi e Montecchio Monza. Il turno si concluderà il 1 aprile con Follonica-Bassano e Montebello-Grosseto.

G.A.