Forte pareggia i conti col Follonica Entrambe in ballo per la semifinale

FORTE DEI MARMI

Il Gds Impianti Forte dei Marmi pareggia i conti con il Follonica grazie a un 4-3 che non rispecchia la superiorità dei versiliesi per lunghi tratti della gara. L’accesso alla semifinale contro il qualificato Lodi si deciderà quindi mercoledì al Palaforte. Questa l’analisi della gara dell’allenatore rossoblu Mirco De Gerone: "Siamo scesi in pista meno contratti rispetto a gara uno e siamo stati più lucidi. C’è un po’ di rammarico per qualche occasione fallita, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo colpito due, tre pali che avrebbero potuto indirizzare la partita in un altro modo, ma sono soddisfatto. Anche il Follonica ha fatto un’ottima partita: prevedo una guerra, sportivamente parlando, anche mercoledì". Primo tempo di grande intensità dei rossoblu e solo qualche errore, un po’ di sfortuna e la bravura di Barozzi hanno impedito loro di andare al riposo almeno in vantaggio. Decisivo il break di inizio ripresa di Gil e Ambrosio (assist di Gil), anche se la squadra di Silva non ha mai mollato, se si eccettua un po’ di nervosismo nel finale: "In questo momento – conclude De Gerone – creiamo occasioni nitide da rete, però sbagliamo un po’ troppo". Dopo Grosseto, anche Lodi (5-4 ai rigori sul Vercelli) e Trissino (5-0 sul Valdagno) in semifinale. I campioni uscenti se la vedranno con il Grosseto. Nono posto per il Monza (3-1 e 7-8 ai rigori sul Bassano). Battendo per 6-1 il Vila Sana in una finale spagnola il Gijon ha vinto a Lisbona la Champions League femminile

G.A.