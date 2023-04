Forte, ora testa ai playoff Il pari col Barca dà morale

Non è bastata al Gds Impianti Forte dei Marmi l’ennesima buona prova europea. Dopo il pareggio (4-4) con il Barcellona i rossoblu escono dalla Champions League in un girone in cui hanno perso una sola partita (l’andata in Spagna) a fronte di due vittorie (con il Lodi) e due pareggi (con il Valongo).

Questo il commento del tecnico dei versiliesi, Mirco De Gerone: "Era una partita a cui tenevamo molto e in cui volevamo fare bene, al di là del risultato per proseguire un camino di crescita. Potevamo portarla a casa; i ragazzi hanno fatto davvero tutto il possibile e non posso che ringraziarli per la loro prestazione. Usciamo dalla Champions soprattutto per il risultato un po’ inaspettato di Barça-Valongo del turno precedente. Oggettivamente, se partecipare alla final eight sarebbe stata una grande soddisfazione, per noi avrebbe significato anche un notevole dispendio di energie nella fase più delicata della stagione, quella dei play off scudetto". Contro i fortissimi e già qualificati catalani Gnata e compagni hanno fornito una prova di grande spessore in cui non sono mai stati messi sotto a livello di gioco e, oltre ad essere stati a lungo in vantaggio, hanno saputo reagire quando si sono trovati a inseguire. Domani si chiude la regular season con la partita interna contro il Montecchio: "Prima di pensare ai play off – conclude De Gerone – dobbiamo il massimo rispetto al Montecchio. Portiamo a casa gli ultimi tre punti, poi vedremo chi sarà il nostro avversario".

Risultati della sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League. Girone A: Liceo-Oliveirense 2-3, Calafell-Benfica 2-2. Girone B: Trissino-Porto 6-2, Noia-Sarzana 4-2. Girone C: Gds Forte-Barcellona 4-4, Valongo-Lodi 2-1. Girone D: Barcelos-Sporting 2-2, St Omer-Reus 4-7.

Classifiche. Girone A: Benfica 12; Oliveirense 10; Liceo 6; Calafell 3. Girone B: Trissino 14; Porto 11; Noia 8; Sarzana 0. Girone C: Barcellona 13; Valongo 11; Gds Forte 9; Lodi 0. Girone D: Sporting 11; Barcelos 10; Reus 10; St Omer 3.

Le final eight si svolgeranno a Viana do Castelo, Portogallo (dal 4 al 7 maggio) con ben sei portoghesi. Quarti: Benfica-Porto, Barcellona-Barcelos, Trissino-Oliveirense, Sporting-Valongo.

G.A.