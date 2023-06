Forte non si iscrive al campionato

FORTE DEI MARMI

A pochi giorni dalla prima partecipazione alle finali scudetto arriva la decisione di non iscrivere al campionato 202324 di serie A1 la squadra femminile del Forte dei Marmi. La formula e i calendari stanno provocando l’aumento dei costi che molte società richiano di non poter coprire.

"Una drastica e dolorosa decisione – ha spiegato il direttore generale rossoblu, Antonio Agostini – presa e condivisa con i vertici societari dopo un’attenta riflessione per cercare di trovare una qualsiasi soluzione alternativa che però, purtroppo, non ha avuto un buon esito." Tale scelta era stata anticipata anche alla Fisr a cui erano state contestate sia la formula sia i calendari che comportavano costi di gestione sempre più elevati. Accanto a questi motivi va considerata anche la riforma dello sport che implicherà un importante aggravio di spese a carico dei sodalizi, incluso quello versiliese. Da qui la decisione di intervenire immediatamente per ridurre le spese e garantire la continuità e la sostenibilità della gestione dell’associazione.

Come conseguenza c’è quindi la sofferta decisione di non procedere all’iscrizione della squadra al prossimo campionato femminile un intervento, conclude la società, che non resterà isolato e che ha lo scopo di riportare il budget entro i limiti di una gestione meno problematica. Purtroppo, nonostante l’impegno della federazione e delle società, i buoni risultati delle nazionali e, soprattutto, la grande abnegazione delle atlete, l’hockey femminile italiano non riesce a decollare.

Anche se il movimento femminile ha numeri in crescita come praticanti, nel prossimo campionato difficilmente ci saranno più di quattro partecipanti. Le spese per l’attività e, soprattutto, per le trasferte impediscono di raggiungere un numero di società tale da permetterebbe di ridurre almeno in parte, le spese per le trasferte.

G.A.