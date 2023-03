Forte, la scalata all’Europa passa dall’ex Bresciani

La penultima giornata dei gironi eliminatori di Champions potrebbe chiarire ulteriormente la situazione. Nel gruppo C il Gds Impianti Forte dei Marmi è impegnato stasera a Lodi dove ha l’assoluta necessità di conquistare l’intera posta per continuare a sperare nella qualificazione alla final eight. La squadra di De Gerone deve anche sperare che il già qualificato Barcellona (che sarà al Palaforte nell’ultima giornata, giovedì 13 aprile) batta il Valongo, appaiato ai versiliesi in classifica, ma con una migliore differenza reti. In mezzo a tutti questi calcoli, c’è l’importanza di una sfida, quella fra giallorossi e rossoblu, che in questa stagione è già andata in scena varie volte con esiti alterni. In campionato il successo del Forte a Lodi dell’andata (4-0) è stato pareggiato da quello dei lombardi al Palaforte (5-2). L’andata di Champions ha visto Gil e compagni sfruttare il fattore-campo (3-2). C’era poi stato poi il successo di Bresciani nei quarti di coppa Italia (2-0). Avversari che si conoscono molto bene daranno vita a un confronto in cui, pur con diverse motivazioni (Il Lodi è già eliminato), non mancherà lo spettacolo. Se i giallorossi possono contare sul fattore-campo, i rossoblu arrivano avendo giocato una partita in meno nel fine settimana. Insomma, tutto è possibile.

Programma. Gruppo A: Benfica-Liceo, Oliveirense-Calafell. B: Sarzana-Trissino, Porto-Noia. C: Lodi-Gds Forte, Barcellona-Valongo. D: Reus-Barcelos, Sporting Saint Omer.

G.A.