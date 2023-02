Forte in piena emergenza Si prende la sua rivincita

FORTE DEI MARMI – Nel secondo turno di Champions League il Gds Impianti Forte dei Marmi batte con pieno merito per 3-2 (primo tempo 1-1) il Lodi, interrompe la serie di successi dei lombardi negli scontri diretti e resta in corsa per la final eight. Lombardi al completo, con il rientro di Barbieri; versiliesi sono ancora una volta in emergenza: alle assenze di Gil e Borgo si aggiunge quella di Ambrosio, fermato da risentimenti muscolari e schierato solo per battere i tiri diretti. Come nei precedenti confronti le squadre si affrontano senza tatticismi, con gioco veloce e frequenti conclusioni che i due estremi difensori parano con sicurezza. Nella prima parte della frazione sono i padroni di casa a creare un maggior numero di occasioni da rete con Torner (1’), Gual (2’) e Lombardi (6’). Gli ospiti replicano con Antonioni (7’) e Najera (9’).

Nella seconda parte, dopo una fase interlocutoria, nei minuti finali una serie di tiri piazzati modificano il risultato. Al 20’ Faccin trasforma il rigore assegnato per fallo su Fernendes. Al 21’ e al 22’ ci sono i tiri diretti dei rispettivi decimi falli, entrambi parati: prima quello di Bozzetto e poi quello di Ambrosio all’unica comparsa in pista. Al 22’ il Gds Forte pareggia con Torner che trasforma il rigore occasionato da un fallo su Gual. Si va al riposo in parità ma con i rossoblu a 14 falli di squadra contro i 10 dei giallorossi. La ripresa si apre con Gnata che para a Fantozzi il tiro diretto del 15mo fallo rossoblu e dai tiri piazzati (ben 11 in totale) sarà caratterizzata. Il Lodi torna avanti al 2’ con una rete di Antonioni. Al 2’ viene espulso Rossi, Gnata para il tiro diretto; al 4’ espulso Antonioni, Grimalt para il tiro diretto di Gual. Al 6’ arriva il pareggio di Torner con un tiro dal limite.

Si gioca con molta grinta e la lucidità non è sempre al massimo, ma il Gds Forte si porta definitivamente in vantaggio al 9’ grazie a Cinquini ben servito da Illuzzi. L’ultima raffica di tiri piazzati a favore dei padroni di casa non cambia il risultato. Al 13’ tiro diretto (espulso Antonioni), parato a Ambrosio; al 15’ tiro diretto del 15mo fallo parato a Gual e al 16’ rigore (fallo su Illuzzi) parato a Torner. Vince il Gds Forte che il 23 prossimo sarà in casa del Valongo.

G.A.