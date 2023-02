Due vittorie esterne (Forte a Matera e Camaiore a Follonica) e un pareggio interno (Pumas con il Castiglione) per le squadre locali nella sesta giornata del girone B di serie A2. Quarto successo consecutivo dell’Sgs Servizi Forte dei Marmi che espugna la pista del Roller Matera con il punteggio di 7-4 (primo tempo 5-3). Bella prova della giovane squadra di Mori e Biagi, in rete con Chereches (3), Lombardi (2), Poletti e Cacciaguerra. Al Matera non basta la quaterna dell’argentino Piozzini. Vince fuori casa anche la Rotellistica Camaiore che s’impone per 4-1 (primo tempo 1-0) a Follonica grazie alla tripletta dello scatenato Maremmani e al singolo di Emiliano Brunelli.

Pareggio in rimonta (5-5, primo tempo 3-4) per la Pumas Farmaè contro la capolista Castiglione, più volte in vantaggio. Dopo il 3-5 di inizio ripresa rimonta finale dei giovanissimi di Mirko Bertolucci coronata al 24’. In rete Marchetti (2), Cardella, Carrieri e Michele Pesavento. Altri risultati: Grosseto-Giovinazzo 5-5, Salerno-Sarzana 3-3.

Classifica: Castiglione 13; Sgs Forte 12; Giovinazzo Pumas e Camaiore 11; Salerno e Sarzana 7; Grosseto 5; Matera 3; Follonica 1. Da recuperare Giovinazzo-Follonica.

G.A.