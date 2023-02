Forte, due volte avanti Ma non basta per vincere

BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Nel posticipo della diciannovesima giornata di serie A1 di hockey su pista il Bassano, a questo punto autentica bestia nera dei rossoblù, come era già avvenuto nella partita di andata, batte il Gds Impianti Forte dei Marmi (3-2, primo tempo 1-1) e lo scavalca in classifica. Ai rossoblu non basta passare due volte, una per tempo, in vantaggio per portare a casa un risultato positivo. Raggiunto due volte e poi definitivamente superato a meno di cinque mibnuti dalla fine della partita.

Squadre non al completo: fra i veneti assente Muglia che sconta l’ultima giornata di squalifica, mentre i versiliesi sono ancora privi di Gil e Borgo e con Ambrosio utilizzabile solo per i tiri piazzati. Inizia bene il Gds Forte e al 2’ Veludo para una punizione dal limite di Torner. I padroni di casa provano a tenere basso il ritmo, ma al 7’ Gual, servito in area da Torner, segna da posizione angolata. Lo stesso Gual si ripete al 9’ su azione personale con Veludo che para. Passano altri 2’ e il Bassano pareggia grazie a una punizione dal limite sfruttata da Coy. Al 14’ Gnata para il tiro da fuori di Scuccato e poco dopo Cinquini, servito da Torner, colpisce la traversa a portiere battuto. Nei minuti finali ci sono accelerazioni improvvise, ma il risultato non cambia. Da segnalare al 22’ un contropiede di Torner parato dal portiere giallorosso.

Al 2’ della ripresa Forte ancora avanti grazie al rigore trasformato da Torner (fallo su Illuzzi); al 6’ un’occasione per parte, di Torner e Pozzato, entrambe senza esito. All’11’ palo di Pozzato che al 14’ pareggia riprendendo un tiro ribattuto dalla balaustra dietro la porta di Gnata. Al 20’ arriva il gol-partita di Baggio su una ripartenza dopo che Veludo aveva salvato in area su Lombardi. Al 23’ ancora Veludo para a Gual il tiro diretto del decimo fallo dei padroni di casa e nell’ultimo minuto ai rossoblu non basta provare con cinque uomini di movimento per arrivare al pareggio.

Dopodomani altra importante sfida in chiave play off per il Gds Forte che riceve al Palaforte il lanciato Grosseto.

G.A.