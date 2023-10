"Forte dei Marmi: Un Campanello che Sibila di Allarme Rosso"

FORTE DEI MARMI

Se non è allarme rosso, è quanto meno un campanello che sembra essersi incantato... con un sibilo che non promette niente di buono. Sì, perché dopo l’ultimo turno che è coinciso con la fine del girone di andata, le prospettive di conquistare la semifinale scudetto per le due formazioni di serie A1, maschile e femminile, del Tennis Club Forte dei Marmi hanno subito un brusco rallentamento. Per non dire un anticipato addio alle speranze di gloria, con un occhio attento alla lotta per conservare la serie A1, un patrimonio che va difeso ad ogni costo. Su questo, a Forte dei Marmi non si transige. E non è solo una questione di orgoglio. Non si nasconde dietro un dito il direttore tecnico Sergio Marrai: "Purtroppo fra tornei internazionali e infortuni, non siamo ancora riusciti a schierare le formazioni migliori, speriamo di poter recuperare qualcuno per domenica prossima". Sicuramente tornerà a disposizione di Federico Rocchi, capitano non giocatore della formazione femminile, la numero uno italiana, Jasmine Paolini che da ieri si allena proprio sui campi del Tc Italia. Per gli uomini invece i dubbi sono legati alla disponibilità di Stefano Travaglia (alle preso con un indolenzimento muscolare) e di Lorenzo Carboni, impegnato in un torneo internazionale Si profila una corsa contro il tempo per far sì che sia Matteo Marrai possa mandare in campo la migliore formazione possibile, in grado di muovere la classifica: stavolta ci sarà... da viaggiare in aereo visto che il calendario della serie A1 maschile prevede la trasferta di Siracusa. Per le ragazze di Federico Rocchi - ancora ferme a quota zero - c’è la sfida casalinga contro il Tennis Padova, che nella gara di andata si era imposto per 3-1.