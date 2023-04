Forte dei Marmi 2015 Un campionato coi fiocchi

VIAREGGIO

Forte dei Marmi 2015 in paradiso. La penultima giornata del campionato Juniores lancia in orbita la squadra del duo Casini-Cortopassi che conquista, con pieno merito il campionato Juniores Provinciale. Ma anche negli altri campionati, le versiliesi sono protagoniste.

Nazionale. Il Seravezza Pozzi, con la doppietta di Remedi, impatta 2-2 con il Salsomaggiore. Pareggia anche il Real Forte Querceta, stavolta per 1-1 contro il Ghiviborgo.

Classifica: Tau Altopascio 70; Ravenna 55; Forlì 51; Corticella 49; Seravezza Pozzi 47; Salsomaggiore 41;Bagnolese 37; Carpi 34; Correggese e Sammuarese 33; Riccione 28; Lentigione 24; Ghiviborgo 23; Real Forte Querceta 20; Mezzolara 14.

Regionale. È 1-1 nel derby d’alta classica tra Capezzano Pianore e Camaiore. A segno, rispettivamente, Filippeddu e Crecchi. "Bella partita giocata in equilibrio", commenta Gianluca Di Cola del Capezzano Pianore. "Grande prestazione di maturità anche perché abbiamo giocato per 30’ in dieci", sottolinea Stefano Boggi del Camaiore. Perde invece 2-1 il Lido di Camaiore contro il Montecatini. Non basta il centro di Scognamiglio. "Loro ci hanno creduto di più", riconosce Luigi Troiso.

Classifica: San Giuliano 60; Capezzano Pianore 57; Camaiore 52; Lido di Camaiore 49; Don Bosco Fossone 47; Folgor Marlia 46; Atletico Lucca 44; Pescia 42; Montecatini 40; Capostrada Belvedere 39; Castelnuovo Garfagnana e Larcianese 36; Monsummano 34; Lunigiana-Pontremolese 32; Prato 2000 23; San Filippo 6.

Provinciale. Doppio Santini e il Forte dei Marmi 2015 supera 2-1 il Ricortola e vince il campionato. Giusto così perché il Forte, sconfitto alla prima giornata dal Viareggio, nelle restanti 24 partite ne ha vinte addirittura 22. "Era il nostro obiettivo stagionale e ci siamo riusciti con merito assoluto", commenta euforico Lorenzo Cortopassi. Successo matematico arrivato grazie al colpo del Pietrasanta che passa 1-0 a Montignoso con Evangelisti. "Successo meritato e di prestigio" dice Stefano Manfredi. Dilaga 5-1 il Viareggio sul Romagnano. A segno Danesi 2, Bruni, Randazzo e Conta. "Partita ben giocata e vinta in scioltezza", commenta Valerio Fommei. Lo Stiava va sotto 2-0 contro la Villafranchese, ma riesce a recuperare sul 2-2 con Casotti e Hamouda. Dilaga 7-1 l’Academy Qm Massarosa sul Serricciolo. Testa, Prendi, una autorete a favore, Lazzarini, doppio Cappè e Ferrante nel referto finale.

Classifica: Forte dei Marmi 2015 68; Montignoso 61; Viareggio 55; Academy Qm Massarosa 54; Pietrasanta e Ricortola 49; Romagnano 40; Massese 38; Real Academy Lucca e Stiava 23; Serricciolo 20; Sant’Alessio 18; San Macario Oltreserchio 6; Villafranchese 5.

Sergio Iacopetti