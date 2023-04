Forte battuto dal Follonica Beffa ai supplementari

FOLLONICA

Vince ai supplementari (2-1, primo tempo 0-0, secondo 1-1) il Follonica nel quarto di finale contro il Gds Impianti Forte dei Marmi al termine di un confronto che ha davvero tenuto col fiato sospeso il pubblico presenter. I rossoblu dovranno pareggiare la sfida in gara due sabato al Palaforte. Squadre al completo e pubblico non particolarmente numeroso, considerata l’importanza della posta in palio. Inizia bene il Gds Forte, Barozzi è attento sulle conclusioni di Ambrosio al 1’ e 2’, imitato da Gnata su Montigel (3’) e Cancela (5’). Al 9’ Gual dal limite e Barozzi che para; all’11’ ripartenza di Davide Banini neutralizzata da Gnata.

Dopo l’occasione di Ambrosio (15’ dal limite) parata, ci sono alcuni minuti con i padroni di casa più intraprendenti e la difesa ospite che controlla. Nel finale le ultime occasioni (parate) sono di Marco Pagnini (21’, da fuori) e Montigel (24’ deviazione in area). Più combattuta la ripresa. Al 7’ Gnata para il tiro diretto di Cancela (espulso Gil); con i maremmani in superiorità viene espulso Francesco Banini e Torner mette fuori il tiro diretto. Al 10’ Gual serve Ambrosio e Barozzi para. Al 15’ Gil segna, ma gli arbitri avevano già fermato il gioco. Al 19’ Follonica avanti con Marco Pagnini che chiude un triangolo aperto da Francesco Banini e proseguito da Cancela. Meno di 60" e Torner recupera palla nella sua metà pista, se ne va e pareggia con un tiro dal limite. Con le squadre a 9 falli si va ai supplementari. Al 2’ del primo tempo Federico Pagnini sfrutta in area un assist di Montigel e riporta definitivamente avanti la squadra di Silva.

Ci sono state sicurammente occasioni per entrambe le squadre nel secondo supplementare, gli arbitri non se la sentono di fischiare i decimi falli e il Follonica chiude vittorioso questa gara così combattuta. Altri risultati, gara 1 quarti di finale: Vercelli-Lodi 1-3, Sarzana-Grosseto 2-5; giocata ieri Valdagno-Trissino 5-3 (stasera gara 2 a Trissino). Andata finale nono posto: Monza-Bassano 3-1.

G.A.