Forte aspetta il Giovinazzo. Un test per la Champions

Il Centro Porsche Forte dei Marmi torna in pista stasera contro il Giovinazzo (Palaforte ore 20,45) prima di ospitare, da venerdì a domenica prossimi, il girone A1 del secondo preliminare di Champions League. La neopromossa formazione pugliese, allenata da Pino Marzella, arriva in Versilia a zero punti. Confermati i giovani talenti locali come Dangelico, Paolo e Tommaso Colamaria, Turturro, De Bari e l’argentino Mura, ci sono stati gli innesti del nazionale francese Le Berre, dello spagnolo Bartes e dell’argentino Clavel. L’obiettivo salvezza potrebbe non essere impossibile da raggiungere e la gara di sabato con il Bassano, pur persa, ha evidenziato segnali di crescita.

Passando alla formazione rossoblù, sicuramente le quasi due settimane prive di impegni ufficiali sono state capitalizzate da Alessandro Bertolucci per far assimilare ulteriormente la propria filosofia di gioco anche considerando che, praticamente fino alla pausa di fine anno, non dovrebbe esserci più un periodo così lungo da dedicare solo agli allenamenti. Il gruppo appare coeso e in grado di sviluppare una manovra veloce e sempre propositiva. La gara di stasera sarà anche un importante test prima delle tre partire ravvicinate e importantissime di Champions League contro, nell’ordine, Igualada, Diessbach e Oliveirense che potrebbero portare Gnata e compagni nel tabellone principale della massima competizione continentale che inizierà il 30 novembre.

La quarta giornata di A1 si gioca fra stasera alle 20,45 (Forte-Giovinazzo, Sandrigo-Monza, Lodi-Breganze, Grosseto-Follonica) e domani alle 18 (Bassano-Valdagno, Trissino-Sarzana, Montebello-Vercelli). Mercoledì 1 novembre turno infrasettimanale (già giocata Sarzana-Grosseto 5-3; Montebello-Forte rinviata al 15).

G.A.