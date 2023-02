Forte all’assalto del Capannino A Follonica mai una sfida banale

Follonica-Gds Impianti Forte dei Marmi, in programma stasera alle 20,45 sulla pista del Capannino, conclude l’ottava giornata di ritorno di regular season. Per i rossoblu di Roger Molina, dopo l’ottimo pareggio conquistato a di Valongo in Champions League, un altra delicata trasferta su una pista dalla quale non è mai facile portare via punti. All’andata Gil e compagni si erano imposti per 4-2 e anche stasera cercheranno di muovere la classifica per migliorarla, visto che la fine dalla prima fase della stagione si avvicina e che dal piazzamento dipenderà un avversario più o meno agevole nei play off, almeno sulla carta. La squadra di Sergio Silva, che dovrebbe essere confermato nonostante le richieste che sembrano esserci per lui dal Veneto, è reduce dalla sconfitta di Monza e occupa la sesta posizione con 35 punti (uno in meno dei versiliesi). Punti di forza sono il portiere Barozzi, il difensore Montigel e l’ex Cancela, arrivato nel mercato di fine anno dal Bassano. Decisamente più importante rispetto ad altre formazioni della massima serie la componente locale con i cugini Marco (altro ex) e Federico Pagnini, i fratelli Francesco (che dovrebbe rientrare dopo le tre giornate di squalifica) e Davide Banini e non solo. I biancoazzurri sono in corsa anche nella Wse Cup dove hanno raggiunto i quarti di finale.

Passando al Gds Impianti le ultime prove, giocate con la formazione in emergenza per le numerose assenze, hanno fatto vedere un gruppo compatto che ha saputo far fronte comune e ottenere risultati importanti come il successo contro il Grosseto. La prova di Champions League, con la squadra finalmente al completo, come dovrebbe essere anche stasera, ha confermato la ritrovata compattezza che sarà necessaria contro un avversario che non fa mistero di puntare a una vittoria che significherebbe anche il sorpasso in classifica.

Oggi si completa la 21ma giornata. In pista, oltre alle formazioni locali, anche Lodi-Montebello, Bassano-Valdagno e Grosseto-Trissino.

