Forte 2015 bissa l’avvio brillante a Versilia: U.T.Chiazzano 3-1

Forte 2015-U.T.Chiazzano 3-1

Seconda affermazione di fila degli squali (in foto) avanti 1-0 grazie ad Alessio Maggi al 12’. Al 18’ Nicola Sodini trafigge con un diagonale l’estremo difensore ospite. Accorciano le distanze gli ospiti col rigore trasformato da Santini al 34’ ma in fondo arriva il definitivo 3-1 di Diego Bresciani.

Folgor Marlia-Capezzano 2-0 Battuta di arresto per i ragazzi di mister Coli che sul campo di una blasonata squadra di categoria finiscono per cedere con due reti, una per tempo prese al 31’ da Ragghianti sugli sviluppi di una ripartenza e al 10’st da Busembai sempre per colpa di un disimpegno sbagliato, vane le occasioni capitate a Crovi e Sacchelli in mischia per riaprirla.

Pescia-Corsanico 0-0

Primo punto in campionato per gli orange che escono dal rettangolo di gioco dei pistoiesi con qualche rimpianto. Nella ripresa Da Prato va vicinissimo al gol ma la sua conclusione si spegne a lato di poco.

Torrelaghese-Tirrenia 1-3

Brutta battuta di arresto per i gialloviola che in questa stagione dovranno sudare per conquistarsi la salvezza nel girone B. Il primo gol arriva con Cara al 20’, frazione, raddoppio di Lazzerini allo scadere. Ci prova nella ripresa Cagnoni con un preciso colpo di testa al 28’ ma appena tre minuti dopo Bani chiude la partita.

Filattierese-Massarosa 2-0

I biancorossi cadono nel big match di giornata del girone A, una doppietta con una rete per tempo di Micheli stende i ragazzi di Mauritanio Misuri pericolosi nel finale con Cristian Larini .

Sp.Camaiore-Monzone 0-2

Con una doppietta di una vecchia conoscenza del nostro calcio quale Federico Alberti, che sfrutta le amnesie della difesa bluamaranto, gli apuani sbancano Camaiore nel match giocato allo stadio Comunale.

Fivizzanese-Lido 2-2

Buon punto per i cavallucci che mostrano carattere e determinazione, alla rete di Ksioua al 20’ risponde la doppietta dell’eterno Bruno Sally che la ribalta con due conclusioni da vero uomo d’area, pareggia nel finale Andrea Dati con un tiro dalla distanza.