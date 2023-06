Fiorisce il vivaio bianconero Il 2008 ha vinto il campionato

Il nuovo corso del Viareggio, che sta scalando a tappe forzate le categorie con due promozioni conquistate negli ultimi due anni, si arricchisce con il primo trionfo del settore giovanile. La categoria dei Giovanissimi A (under 15) si è imposta nel campionato provinciale al termine di una stagione esaltante. Merito di un gruppo duttile, unito e battagliero, forgiato a immagine e somiglianza del giovane e preparato allenatore Andrea Bertacca, affiancato in panchina da Gianmarco Orlandi. Sugli scudi il bomber Fabian Stanciu, che ha vinto il titolo di capocannoniere del campionato, e Gabriele Apa, anima della squadra e "allenatore in campo" dei bianconeri.

Questa la rosa che ha portato a termine l’impresa: Gabriele Apa, Mauro D’Anna, Thomas Desogus, Matteo Forliti, Elia Galli, Giampaolo Giannecchini, Matteo Mannucci, Diego Martinelli, Christian Massafra, Paolo Pace, Lorenzo Pardini, Fabian Emanuel Stanciu, Tommaso Vanuccini, Davide Barsella, Diego Montemagni, Riccardo Merlino, Brian Nencini, Christian Lippi, Elia Ramacciotti, Manuel Barsotti, Samuele Cremona, Filippo Vecoli, Giacomo Lagalla, Manuel Barsotti, Giulio Pezzini. Allenatori: Andrea Bertacca, Gianmarco Orlandi.

DanMan