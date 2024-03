Finali di coppa italia. Il 23 e 24 marzo al Palaforte

Sarà una primavera ricca di eventi di rilevanza nazionale per la Versilia, dalle finali delle coppe Italia, in programma a Forte dei Marmi il 23 e 24 marzo a quelle giovanili delle categorie under 11 e 17, rispettivamente a Lido di Camaiore (maggio) e Viareggio (giugno). Si comincia con le finali delle coppe Italia al Palaforte. Sabato 23 marzo semifinali di A2 (alle 12 Modena-Matera, alle 18 Cgc Viareggio-Roller Bassano) e di A1 (15: Trissino-Follonica; 21: Forte dei Marmi-Lodi). Domenica 24 si assegneranno i trofei: alle 11 quello di serie B, Trissino-Mirandola; alle 15 la coppa di di A2; alle 18 il trofeo femminile, Matera-Valdagno e alle 21 la coppa Italia di serie A1. Per quanto riguarda i biglietti, che saranno in vendita a partire da martedì 12 anche via internet all’indirizzo fortehockey.it/biglietteria, non sono previsti abbonamenti.