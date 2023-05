Finale scudetto, fallito il primo match point Forte rimontato. Sabato in casa c’è gara 4

Il Lodi batte il Gds Impianti Forte dei Marmi per 4–3 rimontando nella ripresa lo 0-2 del primo tempo. Annullato il primo match-point dei rossoblu, gara quattro si gioca sabato al Palaforte. Pressochè immutate le formazioni; fra i rossoblu consueta alternanza fra Borgo e Lombardi con il viareggino fra i dieci. Non c’è il tutto esaurito, ma il pubblico è comunque caldo e numeroso, con buona rappresentanza dalla Versilia con i supporter rossoblù che speravano già di festeggiare ieri sera l’accesso alla finale.

Inizio guardingo con improvvise accelerazioni e al 2’ traversa di Gil su fulminea ripartenza. Azione analoga al 5’ con Gil che serve Torner il cui tiro viene parato. All’8’ e 9’ due tiri di Fernandes, il primo da metà pista, il secondo in area, sui quali Gnata non si fa superare. Al 14’ Grimalt neutralizza una girata di Gual dal limite e 1’ dopo lo stesso Gual porta in vantaggio i rossoblu con un tiro dal limite che conclude un’azione personale. Al 16’ Faccin mette sul palo il rigore assegnato per un dubbio fallo di pattino di Torner. Al 18’ Rossi in area sfrutta uno splendido assist di Gual per il 2-0. Un minuto dopo Grimalt si oppone a due tiri di Rossi, il primo su assist di Torener e il secondo di Gil. Il Lodi prova a spingere e Giovannetti imnpegna Gnata al 21’, ma i rossoblu gestiscono abbastanza tranquillamente il doppio vantaggio fino al riposo.

Inizio veemente della ripresa per i padroni di casa che in 4’ minuti confezionano il pareggio: al 3’ Antonioni serve Fernandes in area che segna; un minuto dopo Giovannetti conquista la pallina sulla metà pista e va a insaccare sotto la traversa. Non è finita perchè una ripartenza di Fantozzi al 9’ regala il vantaggio ai giallorossi. Al 14’ il rigore di Torner (fallo su Gual) finisce sul palo e al 21’ ancora l’ex Giovannetti su azione personale segna il 4-2. Passa un minuto, Gnata para a Najera il tiro diretto del decimo fallo, e sulla ripartenza Torner accorcia. A 2 secondi dallo scadere arriva il decimo fallo del Lodi, ma Grimalt para il tiro diretto di Ambrosio. Si va a gara quattro.

G.A.