Festeggia soltanto il Vp Volley Vittoria a Cascina e vetta blindata

Ha goduto soltanto il Vp Volley in un fine settimana complicato per le squadre versiliesi impegnate nei campionati di pallavolo e basket. Il bilancio negativo racconta di una vittoria e cinque sconfitte, anche se bisogna tener presente il valore specifico dei singoli avversari.

Volley. Nel di serie C (girone C femminile), è festa grande per il Vp Volley che blinda il primo posto vincendo in trasferta lo scontro diretto con Cascina (0-3: parziali di 9-25, 15-25 e 23-25). La classifica ora vede le seravezzine avanti di nove punti a tre giornate dalla fine. Perde in casa per la prima volta da metà ottobre invece l’Oasi, superata in tre set dal Dream Volley Pisa nello scontro diretto per il podio (1-25, 20-25, 22-25). Classifica: Vp Volley 51, Cascina 42, Drea, Volley 41, Oasi 35, Donoratico 33, Casciavola 28, Riotorto 27, Cecina 24, Grosseto 22, Peccioli 18, San Miniato 15, Nottolini 6.

Nel girone B maschile, l’Upc cade nello scontro diretto con Fucecchio (3-1: 33-31, 23-25, 25-17 e 25-23) e vede la vetta allontanarsi. Classifica: Fucecchio 42, Cus Pisa 41, Upc 36, San Miniato 35, Massa Carrara 31, Migliarino 31, Cecina 24, Cascina 19, Livorno 13, Montebianco 12, Rosignano 1. In serie D la Jenco perde a Calci (3-0: 25-23, 25-23, 25-20); ora il podio va difeso. Classifica: Massa 53, Follonica 49, Jenco 46, Rosignano 45, Migliarino 42, Calci 36, Orsaro 35, Livorno 30, MvTomei 25, Casciavola 20, Ospedalieri 18, Pontedera 11, Grosseto 4.

Basket. Doppia sconfitta per Pfv e Versilia. In serie C, le viareggine sono cadute 59-42 a Montecatini. Classifica: Porcari 16, Prato 14, Firenze 12, Pisa 12, Valdarno 12, Montecatini 4, Pfv 4, Castelfiorentino 2. In Promozione, i neroarancio sono stati sconfitti a Rosignano 77-53. Classifica: Carrara 36, Stagno 32, Rosignano 26, Volterra 24, Pol. Chimenti 22, Stoneexport 18, Elba 18, D. Rosignano 14, Cus Pisa 14, Gmv 12, Piombino 10, Versilia 10.