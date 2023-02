Fine settimana agrodolce quello appena andato agli archivi per le squadre versiliesi di pallavolo e basket: il bilancio parla di due vittorie e tre sconfitte.

Volley. In serie C femminile, nel girone C è festa grande per il Vp Volley che al Marzocchino ha avuto facilmente ragione del Cecina (3-0: parziali di 25-6, 25-23 e 25-11). Con i tre punti conquistati e la concomitante caduta del Cascina, le seravezzine volano al primo posto in solitaria. Altra caduta esterna invece per l’Oasi, che a Grosseto si è arresa 3-0 (31-29, 25-21 e 25-13) confermando lo scarso feeling con le trasferte. Classifica. Vp Volley 39, Cascina 36, Dream Volley 31, Oasi 26, Riotorto 24, Donoratico 24, Cecina 22, Casciavola 19, Grosseto 19, Peccioli 15, San Miniato 11, Nottolini 4.

In serie C maschile (girone B), l’Upc osservava il turno di riposo ed è scivolata al terzo posto. Classifica. Fucecchio 33, Cus Pisa 32, Upc 30, San Miniato 27, Migliarino 24, Cecina 24, Massa-Carrara 19, Cascina 14, Torretta Livorno 12, Montebianco 9, Rosignano 1.

In serie D femminile (girone C), la Jenco è andata a un passo dal colpaccio a Rosignano: 3-2 finale (25-18, 25-20, 21-25, 26-28 e 15-11) e vetta che ora dista 4 punti. Classifica. Robur Massa 42, Jenco 38, Follonica 38, Rosignano 36, Migliarino 30, Orsaro 28, Calci 24, Livorno 23, Casciavola 20, Ospedalieri Pisa 17, MvTomei 14, Pontedera 7, Grosseto 4.

Basket. In serie C femminile, la Pfv è caduta in casa con la capolista Prato 34-45. Classifica. Prato 12, Porcari 8, Firenze 8, Pisa 6, Valdarno 4, Pfv 4, Castelfiorentino 2, Montecatini 0. In Promozione maschile (girone D), grande successo per il Versilia all’Elba (65-87). Classifica. Carrara 26, Stagno 24, Rosignano 20, Volterra 18, Stoneexport 16, Elba 16, Pol. Chimenti 16, Dinamo Rosignano 10, Cus Pisa 10, Piombino 10, Gmv 8, Versilia 6.