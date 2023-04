Festa bianconera, il delirio di un popolo

VIAREGGIO – Ed è festa bianconera, il Viareggio rispetta il pronostico della vigilia e con la manita sull’Atletico Lucca centra la matematica conquista del secondo titolo consecutivo con una domenica di anticipo e il salto in Promozione per la prossima stagione. La gara si è chiusa praticamente a fine primo tempo sul parziale di tre a zero ma non sono mancate le difficoltà con gli ospiti che hanno messo in mostra giovani di valore, mattatore di giornata e grande protagonista di tutta questa seconda parte di stagione l’attaccante Samuele Chicchiarelli che ha confermato con la tripletta odierna tutto il grande repertorio tecnico, al quindicesimo gol del vantaggio che nasce da un grande recupero difensivo di Minichino che allontana un pericolo nella propria area di rigore, salta tre uomini e allarga per Cinquini, cross preciso sul secondo palo e il numero undici insacca con un rasoterra da distanza ravvicinata. Gli ospiti non abbassano la guardia e sale in cattedra anche il fuoriclasse dei pali Andrea Carpita che nel giro di due minuti a cavallo del ventesimo compie due interventi fondamentali sui tiri ravvicinati prima di Sarti e poi di Sechi e poi una bella occasione per i bianconeri di raddoppiare sempre con Chicchiarelli che riceve la sponda precisa di Palazzolo ma si fa murare dal portiere al ventisettesimo ma è ancora super Carpita che nega il gol del pari al trentesimo a Secchi con un grande riflesso.

Gol sbagliato e gol subito e così secondo la più classica delle leggi del calcio arriva il raddoppio bianconero al minuto quaranta con Palazzolo che di testa insacca in area piccola un preciso traversone di Benedetti dalla sinistra. Nel finale di tempo arriva anche il tris che scaccia via le ultime paure, fa tutto Chicchiarelli che salta due uomini sull out di destra e lascia partire un gran tiro da fuori area che termina la sua corsa nel sette dove nulla può Agozzino.

La ripresa logicamente vive su ritmi blandi con gli ospiti mai pericolosi e i bianconeri che seppure non affondino e pensino più che altro ad amministrare il possesso palla trovano con due accelerazioni anche altre due reti, sempre Chicchiarelli con un bel diagonale sul secondo palo firma il poker a venti dalla fine e nel finale c è gloria anche per Scaranna che con un tocco sotto misura festeggia la propria doppia cifra in campionato.

Carlo Andrea Brunini