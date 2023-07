Farmaè Viareggio cade nell’extra time

CATANIA SSD

6

FARMAÈ VIAREGGIO

5

CATANIA SSD: Costa, Chiavaro, Eudin, Del Duca, Sirico, Henrique, Ott, De Fazio, Raciti, Giuffrida, Villella, Castrianni. All. Marconcini

FARMAÈ VIAREGGIO: Carpita, Ghilarducci, Bertacca, Pugliese, Grnovali, Ozu, Zé Lucas, Remedi, Santini, Petracci, Léo Martins, Fazzini. All. Corosiniti

Arbitri: Longo di Paola, Ditto di Reggio Calabria

Reti: 3’ pt Léo Martins (V), 6’ pt Petracci (V), 8’ pt Henrique (C), 2’ st Zé Lucas (V), 6’ st Petracci (V), 3’ tt Eudin (C), 6’ tt Giuffrida rig. (C), 8’ tt Eudin rig (C), 8’ tt Zé Lucas (V), 9’ tt Eudin (C), 2’ et Ott (C)

Parziali: 1-2, 1-4, 5-5

Note: espulso Chiavaro (C) al 4’ st. Ammoniti Sirico (C), Ozu (V), Léo Martins (V)

CATANIA – Sconfitta di misura per la Farmaè Viareggio, battuta 6-5 dal Catania Ssd all’extratime nella sfida della quarta giornata della poule Scudetto di serie A. A Catania, i bianconeri, avanti 4-1 poi 5-3, si fanno rimontare e infine superare dai padroni di casa. Inutili le doppiette di Petracci e Zé Lucas e il gol di Léo Martins. La squadra di Corosiniti resta inchiodata a 6 punti e scivola al terzo posto. Domani (alle 18.30), sempre a Catania, affronterà l’altra formazione etnea, mentre sabato riposerà.

Il portiere viareggino Costa con un doppio salvataggio al 2’ su Zé Lucas e Pugliese impedisce alla VBS di sbloccare il risultato. Ma per il gol basta attendere appena un minuto: a siglarlo è Léo Martins con un pallonetto su quale prova a intervenire invano Del Duca. Al 4’ Petracci sciupa l’opportunità per il raddoppio colpendo il palo a pochi metri dalla porta sul tiro-cross da destra di Genovali. I bianconeri corrono il primo pericolo al 5’, quando Henrique si procura un tiro libero da posizione ravvicinata, sul quale comunque Carpita si fa trovare pronto. La Farmaè Viareggio raddoppia al 6’ con Petracci, che si riscatta dal precedente errore, correggendo con una zampata il diagonale di Léo Martins. Il doppio svantaggio non abbatte il Catania Ssd, che all’8’ riapre la gara grazie al superbo bolide di Henrique sul quale Carpita nulla può. I ritmi sono elevati, le due squadre costruiscono diverse occasioni: Zé Lucas (due volte) e Genovali non trovano la porta, Carpita è bravo a opporsi a Henrique. I padroni di casa, a quel punto, ci credono e al 6’ usufruiscono di un rigore: dopo un possesso errato che coinvolge proprio Carpita, Bertacca e Léo Martins, il portiere della VBS commette fallo su Giuffrida. Tra i pali si presenta Gianni Santini, fino a lì mai impiegato, che respinge il penalty dello stesso numero 25 del Catania Ssd. Poi la sfida si infiamma: all’8’ il Catania Ssd guadagna un altro rigore, stavolta per fallo di mano di Ozu in area. Sul dischetto si presenta Eudin, che supera Santini. Sulla ripresa del gioco, Zé Lucas ristabilisce il doppio vantaggio. Ma è solo un’illusione: pochi secondi dopo, infatti, Eudin beffa Carpita con una rovesciata dalla distanza, favorito da un rimbalzo. Poi accade l’incredibile, con Léo Martins che nel tentativo di deviare in rete la conclusione da lontano di Bertacca, di fatto grazia i siciliani stoppando il pallone sulla linea. Sul ribaltamento dell’azione, Eudin pareggia con un tocco al volo nell’area piccola, siglando il 5-5. Si va dunque all’extratime, nel quale il Catania Ssd capovolge il risultato con Ott che trova una conclusione sporca ma efficace.