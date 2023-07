Farmaè Vbs va a raffica

PISA-FARMAÈ

2

VIAREGGIO

9

PISA: Casapieri, Barsotti, Gian Pietro, Bruno Xavier, Di Palma, Gori, Camilo Augusto, Sim. Marinai, Ste. Marinai, Ortolini, Jordan, Vaglini. All. Marrucci

FARMAÈ VIAREGGIO: Carpita, Ghilarducci, Bertacca, Pugliese, Genovali, Ozu, Zé Lucas, Remedi, Santini, Petracci, Léo Martins, Fazzini. All. Corosiniti

Arbitri: Innaurato di Lanciano, Contraffatto di Catania, Pancrazi di Ragusa

Reti: 2’ pt Léo Martins (V), 4’ pt Fazzini (V), 8’ pt Zé Lucas (V), 9’ pt Léo Martins (V), 9’ pt Camilo Augusto (P), 11’ pt aut. DI Palma (V), 2’ tt Fazzini (V), 3’ tt Léo Martins (V), 4’ tt Camilo Augusto (P), 10’ tt Zé Lucas (V), 12’ tt Zé Lucas (V) Parziali: 1-5, 1-5

Note: ammonito Barsotti (P)

CATANIA – Con una maiuscola prova di forza, la Farmaè Viareggio supera largamente il Pisa (9-2) e si avvicina alla qualificazione alle finali scudetto in programma al beach stadium “Matteo Valenti” dal 28 al 30 luglio. A Catania, nella prima sfida della seconda tappa della poule Scudetto di serie A (terza giornata), i bianconeri sfoderano la miglior prestazione della stagione e dettano legge con le triplette di Léo Martins e Zé Lucas, la doppietta di Fazzini e il gol di Remedi. Con questo successo, sommato a quello contro la Sambenedettese, la VBS sale a quota 6 punti e adesso affronterà il Catania Ssd. L’approccio della Farmaè Viareggio è ottimo: il primo tempo è un monologo bianconero: al 4’ Fazzini raddoppia con una splendida staffilata di sinistro, un minuto dopo va vicino alla doppietta personale con un tiro in fotocopia finito a lato come quello di Genovali al 6’. Il Pisa prova a sfruttare le palle inattive per ridurre lo svantaggio, ma Carpita è attento sul tiro libero di Simone Marinai. Ogni volta che i bianconeri attaccano, sono letali: all’8’ Zé Lucas piega le mani a Gian Pietro con una botta dalla distanza, al 9’ Léo Martins cala il poker di squadra con un autentico pezzo di bravura e conclusione chirurgica. I nerazzurri pochi secondi dopo accorciano il divario grazie al tocco ravvicinato di Camilo Augusto. La VBS non si limita a gestire l’ampio vantaggio prova a renderlo più ampio: con Zé Lucas, che al 4’ spara addosso a Casapieri mentre al 6’ sfiora l’eurogol con un tiro da metà campo. Pure Ozu è in credito con la buona sorte: all’11’, dopo una progressione devastante, stampa infatti la traversa. Allo scadere della frazione, Carpita si oppone magistralmente a Gori. In avvio del terzo e ultimo tempo ecco pure la sesta rete siglata da Fazzini, seguita dalla settima a firma di Léo Martins, che realizza la personale tripletta. La gara, a quel punto, non ha più storia. Al 4’ Camilo Augusto permette al Pisa di accorciare il gap. Nel finale, Zé Lucas colpisce altre due volte.