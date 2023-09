Europei Under 19: Quattro Versiliesi da Viareggio

Gli europei under 17 disputati a Correggio (Reggio Emilia), si chiudono per le nazionali italiane con due medaglie di bronzo, mentre i titoli vanno a Spagna (maschile) e Portogallo (femminile). Nell’europeo maschile Italia terza nel girone eliminatorio: successo (3-2 con doppietta del viareggino Elia Cardella) sulla Francia; sconfitte con Portogallo (2-0) e Spagna (3-0). Nei quarti 6-0 alla Germania, in semifinale ancora sconfitta (6-2) con la Spagna e per il terzo posto vittoria sulla Francia (3-2 dopo i supplementari, rete decisiva di Cardella). Quinto titolo consecutivo per la Spagna che batte 7-4 in finale il Portogallo. Nella competizione femminile le azzurrine hanno ottenuto il terzo posto nel girone eliminatorio: battendo Germania (5-2) e Francia (3-1); pareggio (0-0) con l’Inghilterra e sconfitta (5-1) col Portogallo. Finale per il terzo posto Italia-Germania 2-1. Titolo al Portogallo (7-1 in finale contro la sorprendente Inghilterra). Intanto nella nazionale che parteciperà all’europeo under 19 (in Svizzera dall’11 settembre) ci saranno quattro atleti versiliesi: Mattia Taiti (portiere, Forte dei Marmi), Thomas Mechini (portiere), Matteo Marchetti e Michele Pesavento (Pumas).

G.A.