Esordio casalingo Upc e Vp Canniccia: Grosseto e Fenice a Versilia

Dopo l’esordio più che positivo, segnato da due successi in esterna, arriva il momento della prima di fronte al proprio pubblico per Upc Delta Bevande e Versilia-Pietrasanta Canniccia.

Serie B maschile. Archiviata la prestazione imperiosa della prima giornata sull’ostico (anche per motivi logistici...) campo laziale dell’Orte, l’Upc scalda i motori in vista del battesimo del fuoco domestico: nel posticipo di domani (fischio d’inizio alle 18; arbitrano Tavarini e Peccia), i biancoblù ospitano l’Invicta Grosseto, reduce dal successo casalingo su Prato.

Serie B2 femminile. Primo appuntamento di fronte ai propri sostenitori anche per il Vp Canniccia, che oggi alle 18 (sotto la direzione di Guacci e Gerratana) incrocia le armi con la Fenice di Agliana. Recuperata l’energia dopo le fatiche della trasferta umbra, le ragazze di coach Stefanini puntano a concedere subito il bis per iniziare a mettere fieno in cascina.

Serie C femminile. Ultima settimana di attesa prima del debutto dell’Oasi Viareggio.

Serie D femminile. Tanta voglia di riscatto dopo la doppia sconfitta della prima giornata per la pattuglia viareggina del girone C. La prima a scendere in campo sarà l’Oasi, impegnata oggi alle 18 (arbitro Ferri) al "PalaButtini" di Villafranca in Lunigiana. Alle 21 tocca invece alla Jenco, che scenderà in campo tra le mura amiche del "Piaggia" contro Grosseto (dirige Barbieri).

Serie D maschile. Il Metodo Camaiore (girone D) esordirà in campionato il prossimo 4 novembre in trasferta.

d.m.